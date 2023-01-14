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Fatih Erbakan: Tek adam rejimi derken, yağmurdan kaçıp doluya tutuluyorsunuz

DHA

Fatih Erbakan: Tek adam rejimi derken, yağmurdan kaçıp doluya tutuluyorsunuz


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 6´lı masayı eleştirerek, "Sayın Davutoğlu, 'Biz bir cumhurbaşkanı seçeceğiz ama bu cumhurbaşkanı alacağı her karar, atacağı her adımda 6 tane genel başkandan icazet alacak' dedi. Tamamen bir karmaşaya, kaosa, istikrarsızlığa yol açacak, milletin seçtiği cumhurbaşkanı bu yetkisini kullanamayacak, 6 tane insandan imza almak zorunda kalacak. Tek adam rejimi derken, yağmurdan kaçıp doluya tutuluyorsunuz" dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Antalya'da bir otelde basın ve medya buluşmasına katıldı. Genel Merkez yöneticileri, Antalya il ve ilçe teşkilatı yöneticilerinin katıldığı toplantıda konuşan Fatih Erbakan, Erbakan Hoca'nın 54 sene önce Konya'dan başlattığı davanın temsilcisi olarak aynı hedefler doğrultusunda yola devam ettiklerini söyledi.
270 bin resmi üye sayısına ulaştıklarını, 81 il ve 900'den fazla ilçede teşkilatları bulunduğunu belirten Erbakan, son 7 ayda 54 bin 309 yeni üye kaydı yaptıklarını, oransal anlamda bu süreçte en fazla yeni üye alan parti olduklarını dile getirdi. Genel Merkez olarak yaptırdıkları son seçim anketi sonuçlarına göre oy oranlarının yüzde 8'e çıktığını ve baraj problemleri olmadığını söyleyen Erbakan, "Ancak bunu yeterli görmüyoruz ve bu seçimlerde bu oy oranını yüzde 10'un, hatta daha fazlasının üstüne çıkarmak için gayret göstereceğiz. İnşallah bu seçimlerde Milli Görüş bir kez daha yanardağ gibi patlayacak" dedi.
'GETİRDİĞİNİZ NOKTA SİMİT ÇAYA TALİM ETTİRMEK'
İktidarın, 'çalışanları 20 seneden bu yana enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz' dediğini ama gerçeklerin bunun tam tersi olduğunu dile getiren Erbakan, "20 sene önce asgari ücretin ne kadar düşük olduğunu simit-çay hesabıyla anlatarak iktidara gelen mevcut iktidarın dikkatini çekmemiz gerekir. 21 sene Cumhuriyet tarihinde kimseye nasip olmayan yetkilerle Türkiye'yi yönettiniz. En sonunda getirdiğiniz nokta bir simit ve çaya talim ettirmek" diye konuştu.
'İMTİYAZLILARIN İKTİDARI'
Türkiye'nin yüzde 45'i, emekliler ve asgari ücretlilerle birlikte halkın yarısının neredeyse açlık sınırının altında olduğunu ifade eden Erbakan, "Türkiye'de halkın yüzde 85'i yoksulluk sınırının altında. 'Aya sert iniş yapacağız', 'Avrupa bizi kıskanıyor', 'Tarih yazıyoruz' diyenlerin vatandaşı getirdiği nokta balık yemi olarak kullanılan bayat ekmeği yemeye mahkum etmek. Bu iktidar emekçinin, işçinin, köylünün, küçük esnafın iktidarı değil, imtiyazlıların iktidarıdır" şeklinde konuştu.
İMAMOĞLU'NA BORÇLANMA ELEŞTİRİSİ
Konuşmasında Refah Partisi dönemindeki belediye yönetimlerinden örnekler veren ve bugünkü hem iktidar hem de Millet İttifakı belediyelerine de eleştirilerde bulunan Erbakan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 10,75 faizle dolar borçlanmasının bir dünya rekoru olduğunu söyledi. Erbakan; "Asgari ücret artışının hemen ardından İstanbul'da toplu ulaşıma zam yapıldı. Ankara'da da ulaşıma yüzde 46 zam yapıldı. Yüksek faizle alınan borç, vatandaşa zam ve vergi olarak yüklenmemeli" dedi.
7 ADAM REJİMİ
Ahmet Davutoğlu'nun sözleri üzerinden muhalefete eleştirilerde bulunan Erbakan, "6'lı eş cumhurbaşkanlığı sistemini getirmeye kalktılar. Sayın Davutoğlu, 'Biz bir cumhurbaşkanı seçeceğiz ama bu cumhurbaşkanı alacağı her karar, atacağı her adımda 6 tane genel başkandan icazet alacak' dedi. Bazıları bunu '7 kocalı Hürmüz modeli' olarak ifade etmişler. Tamamen bir karmaşaya, kaosa, istikrarsızlığa yol açacak, milletin seçtiği cumhurbaşkanı bu yetkisini kullanamayacak, 6 tane insandan imza almak zorunda kalacak. Tek adam rejimi derken yağmurdan kaçıp doluya tutuluyorsunuz. Size 7 adam rejimi getirdi, 7 adamla nasıl yöneteceksiniz? Kaldı ki Anayasa'da böyle bir yetki yok" dedi.
'HERHANGİ BİR İTTİFAKTA YER ALMAYACAĞIZ'
Milli Görüş'ün önce millet demek olduğunu dile getiren Fatih Erbakan, önümüzdeki seçimlerde herhangi bir ittifakta yer almayacaklarını ve seçime tek başlarına gireceklerini açıkladı.
HDP'nin kendi adayını çıkartacak olmasının seçimlerin ikinci tura kalma ihtimalini artırdığını kaydeden Erbakan, Suriyelilerin bu saatten sonra artık ülkelerine dönmelerinin hem kendileri hem de millet için en hayırlı olacağını kaydetti. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2023-01-14 15:05:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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