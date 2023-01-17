Kayserispor, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserispor, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

DHA

Kayserispor, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi


Fraport TAV Antalyaspor Kayserispor: 0-2Adem AKALAN / ANTALYA,(DHA)-STAT: Akdeniz Üniversitesi
HAKEMLER: Cihan Aydın, Tevfik Özkoç, Cemil Tunç
FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Ataberk Floranus (Dk. 87 Bünyamin Balcı), Veysel Sarı, Amar Gerxhaliu, Güray Vural, Ufuk Akyol (Dk. 106 Emirhan Alperen Yılmaz), Soner Aydoğdu (Dk. 87 Mustafa Erdilman), Sinan Gümüş (Dk. 71 Luiz Adriano), Nakajima, Larsson (Dk. 96 Cemali Sertel), Mehmedi (Dk. 87 Ndao)
KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit Hosseini, Kolovetsios, Arif Kocaman, Onur Bulut, Ackah (Dk. 61 Cardoso), Ali Karimi, Ramazan Civelek (Dk. 73 Mensah), Emrah Başsan (Dk. 118 Ethem Balcı), Kemen (Dk. 78 Mane), İlhan Parlak (Dk. 73 Gökhan Sazdağı)
GOLLER: Dk. 105 Cardoso, Dk. 120 Ethem Balcı (Kayserispor)
SARI KARTLAR: Ackah, Cardoso, Arif Kocaman (Kayserispor)
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Kayserispor, normal süresi 0-0 biten mücadele Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. 
15'inci dakikada Güray Vural'ın pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Nakajima'nın sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
29'uncu dakikada Larsson'un pasıyla topla buluşan Sinan Gümüş'ün şutunda kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı kornere çeldi.
63'üncü dakikada sağ çaprazda topu alan Sinan Gümüş'ün sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
80'inci dakikada Antalyaspor'da savunmadan atılan uzun pasta, Adriano rakibinden öne topun sahibi oldu. Bu oyuncunun ceza sahası içinde sağ ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Bilal gole izin vermedi.
Karşılaşmanın normal süresi 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
96'ncı dakikada Mustafa Erdilman'ın yaptığı ortaya iyi yükselen Luiz Adriano'nun kafa vuruşunu savunma çizgiden çıkarttı.
99'uncu dakikada sağ kanatta topla buluşan Emrah Başsan'ın pasında ceza alanı yayı üzerinden Mensah'ın şutu kale direğinin dibinden auta çıktı.
105'inci dakikada konuk ekip öne geçti. Sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Mane ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Cardoso'nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu: 0-1.
111'inci dakikada sağ kanattan Mustafa Erdilman'ın kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Gerxhaliu'nun kafa vuruşunu Kayserispor savunması çizgiden çıkarttı. Sonrasında oluşan karambolde savunma topu kornere gönderdi.
120'nci dakikada Gökhan Sazdağı'nın ceza alanı dışından verdiği pasla ceza alanı içerisi sağ çaprazında topla buluşan Ethem Balcı, sol ayağıyla yaptığı plase vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kayserispor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı.DHA-Spor Türkiye-Antalya ADEM AKALAN
2023-01-17 20:21:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alanyaspor-Galatasaray maçından notlar
YEREL HABERLER Alanyaspor-Galatasaray maçından notlar
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
YEREL HABERLER Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Antalyaspor-Kayserispor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Antalyaspor-Kayserispor (FOTOĞRAFLAR)
(Görüntülü)6 HASTAYA CAN, 2 HASTAYA IŞIK OLAN ZEYNEP&#039;İN ÖLÜMÜNDE İHMAL İDDİASIYLA SUÇ DUYURUSU
YEREL HABERLER (Görüntülü)6 HASTAYA CAN, 2 HASTAYA IŞIK OLAN ...
6 hastaya can, 2 hastaya ışık olan Zeynep'in ölümünde ihmal iddiasıyla suç duyurusu
YEREL HABERLER 6 hastaya can, 2 hastaya ışık olan Zeynep'in ölümünde ...
(Görüntülü)OĞLUYLA YAŞADIĞI EVDE ÖLÜ BULUNDU
YEREL HABERLER (Görüntülü)OĞLUYLA YAŞADIĞI EVDE ÖLÜ BULUNDU
Alanya'da silahlı kavgaya karışan 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Alanya'da silahlı kavgaya karışan 2 zanlı tutuklandı
Organları bağışlanan Zeynep'in ailesinden kızlarının ölümünde ihmal iddiası
YEREL HABERLER Organları bağışlanan Zeynep'in ailesinden kızlarının ...
Oğluyla yaşadığı evde ölü bulundu
YEREL HABERLER Oğluyla yaşadığı evde ölü bulundu
(Görüntülü)ETÜDER BAŞKANI ŞAHİNÖZ, EV DIŞI TÜKETİMİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)ETÜDER BAŞKANI ŞAHİNÖZ, EV DIŞI TÜKETİMİN ...
ETÜDER Başkanı Şahinöz, ev dışı tüketimin önemine dikkat çekti
YEREL HABERLER ETÜDER Başkanı Şahinöz, ev dışı tüketimin önemine ...
(Görüntülü)KONYAALTI EXPO PARKI&#039;NA GERİ DÖNÜŞÜM HEYKELLERİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)KONYAALTI EXPO PARKI'NA GERİ DÖNÜŞÜM ...
(Görüntülü)REKTÖR ÖZKAN: DÜNYADAKİ TÜM RAHİM NAKİLLERİ &#039;ÖZKAN TEKNİĞİ&#039; İLE YAPILIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)REKTÖR ÖZKAN: DÜNYADAKİ TÜM RAHİM ...
(Görüntülü)KAYINBİRADERİNİ 33 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜREN SANIK İÇİN MÜEBBET TALEBİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)KAYINBİRADERİNİ 33 BIÇAK DARBESİYLE ...
(Görüntülü)33. HOTEL EQUİPMENT VE 29. FOOD PRODUCT FUARLARI KAPILARINI AÇTI
YEREL HABERLER (Görüntülü)33. HOTEL EQUİPMENT VE 29. FOOD PRODUCT ...
Kayınbiraderini 33 bıçak darbesiyle öldüren sanık için müebbet talebi
YEREL HABERLER Kayınbiraderini 33 bıçak darbesiyle öldüren sanık ...
Antalya'da kayınbiraderini bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
YEREL HABERLER Antalya'da kayınbiraderini bıçaklayarak öldüren ...
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özkan gazetecilerle buluştu:
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özkan ...
(Görüntülü) VİLLAYA TELEFONLA VERDİĞİ 50 BİN TL&#039;LİK SİPARİŞİN PARASINI ÖDEMEDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) VİLLAYA TELEFONLA VERDİĞİ 50 BİN ...
Otel ekipmanları ve gıda sektörleri, Antalya'daki iki fuarda buluştu
YEREL HABERLER Otel ekipmanları ve gıda sektörleri, Antalya'daki iki ...
Villaya telefonla verdiği 50 bin TL'lik siparişin parasını ödemedi
YEREL HABERLER Villaya telefonla verdiği 50 bin TL'lik siparişin ...
Tıp literatürüne giren rahim naklinin yaygınlaşması için mevzuat bekleniyor
YEREL HABERLER Tıp literatürüne giren rahim naklinin yaygınlaşması ...
(Görüntülü) BATI AKDENİZ&#039;DEKİ KAYAK MERKEZLERİ KIŞA HAZIR
YEREL HABERLER (Görüntülü) BATI AKDENİZ'DEKİ KAYAK MERKEZLERİ ...
(Görüntülü) ANTALYA&#039;DAKİ YABANCILARDAN İLGİNÇ TALEPLER
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA'DAKİ YABANCILARDAN İLGİNÇ ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.