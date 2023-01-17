Kayserispor, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

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Fraport TAV Antalyaspor Kayserispor: 0-2Adem AKALAN / ANTALYA,(DHA)-STAT: Akdeniz Üniversitesi

HAKEMLER: Cihan Aydın, Tevfik Özkoç, Cemil Tunç

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Ataberk Floranus (Dk. 87 Bünyamin Balcı), Veysel Sarı, Amar Gerxhaliu, Güray Vural, Ufuk Akyol (Dk. 106 Emirhan Alperen Yılmaz), Soner Aydoğdu (Dk. 87 Mustafa Erdilman), Sinan Gümüş (Dk. 71 Luiz Adriano), Nakajima, Larsson (Dk. 96 Cemali Sertel), Mehmedi (Dk. 87 Ndao)

KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit Hosseini, Kolovetsios, Arif Kocaman, Onur Bulut, Ackah (Dk. 61 Cardoso), Ali Karimi, Ramazan Civelek (Dk. 73 Mensah), Emrah Başsan (Dk. 118 Ethem Balcı), Kemen (Dk. 78 Mane), İlhan Parlak (Dk. 73 Gökhan Sazdağı)

GOLLER: Dk. 105 Cardoso, Dk. 120 Ethem Balcı (Kayserispor)

SARI KARTLAR: Ackah, Cardoso, Arif Kocaman (Kayserispor)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Kayserispor, normal süresi 0-0 biten mücadele Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

15'inci dakikada Güray Vural'ın pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Nakajima'nın sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

29'uncu dakikada Larsson'un pasıyla topla buluşan Sinan Gümüş'ün şutunda kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı kornere çeldi.

63'üncü dakikada sağ çaprazda topu alan Sinan Gümüş'ün sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

80'inci dakikada Antalyaspor'da savunmadan atılan uzun pasta, Adriano rakibinden öne topun sahibi oldu. Bu oyuncunun ceza sahası içinde sağ ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Bilal gole izin vermedi.

Karşılaşmanın normal süresi 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

96'ncı dakikada Mustafa Erdilman'ın yaptığı ortaya iyi yükselen Luiz Adriano'nun kafa vuruşunu savunma çizgiden çıkarttı.

99'uncu dakikada sağ kanatta topla buluşan Emrah Başsan'ın pasında ceza alanı yayı üzerinden Mensah'ın şutu kale direğinin dibinden auta çıktı.

105'inci dakikada konuk ekip öne geçti. Sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Mane ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Cardoso'nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu: 0-1.

111'inci dakikada sağ kanattan Mustafa Erdilman'ın kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Gerxhaliu'nun kafa vuruşunu Kayserispor savunması çizgiden çıkarttı. Sonrasında oluşan karambolde savunma topu kornere gönderdi.

120'nci dakikada Gökhan Sazdağı'nın ceza alanı dışından verdiği pasla ceza alanı içerisi sağ çaprazında topla buluşan Ethem Balcı, sol ayağıyla yaptığı plase vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kayserispor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı.DHA-Spor Türkiye-Antalya ADEM AKALAN

2023-01-17 20:21:04



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