Otomobil, köprü korkuluklarına çarptı; baba öldü, oğlu ağır yaralı

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Semih ERSÖZLER/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, köprünün korkuluklarına çarpan otomobil, uçta kalırken, suya düşmemesi için ekiplerce halatla bağlandı. Araçtan sürücü Özgür Bayen (36) ağır yaralı çıkarılırken, babası Latif Bayen'in ise hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Aksu ilçesi Antalya-Isparta yolunda meydana geldi. Özgür Bayen, kullandığı 15 DL 160 plakalı otomobilin kontrolünü, Antalya yönüne giderken kaybetti. Otomobil, Boladan Çayı Köprüsü'nün korkuluklarına çarptı. Ön kısmı parçalanan araç, çaya doğru savrulurken, uçta kaldı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, suya düşmek üzere olan aracı halatla demirlere bağladı. Sağlık ekibi de içinde sıkışan sürücü Özgür Bayen ile babası Latif Bayen'e ilk müdahalede bulunmaya çalıştı. Vinç ekipmanlı itfaiye ekibinin gelmesinin ardından zincirle düşmemesi için sabitlenen otomobilin üstü ve kapıları kesildi. 1 saatten fazla süren kurtarma çalışma sonrası araçtan önce ağır yaralı Özgür Bayen çıkarıldı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Bayen, özel hastaneye götürüldü. Araçtan çıkarılan babası Latif Bayen'in ise hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil de asılı kaldığı yerden alındı. Latif Bayen'in cansız bedeni, savcı ve jandarmanın incelemeleri sonrası Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2023-01-19 17:40:36



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