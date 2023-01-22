Serik Belediyespor'dan hakem eleştirisi



Namık Kemal KILINÇ / SERİK,(DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı grupta mücadele eden Serik Belediyespor'da kulüp başkanı İbrahim Şahin, TCDD Ankarademirspor karşılaşmasındaki hakem Doğu Yılmaz'ın müsabakada verdiği kararları eleştirdi.

Serik Belediyespor'da kulüp başkanı İbrahim Şahin, TCDD Ankarademirspor karşılaşmasındaki hakem Doğu Yılmaz'ın müsabakada verdiği kararlara tepki gösterdi. Rakibin son saniye golüyle mağlup olmadıklarını hakemin Serik Belediyespor'a gol attığını belirten Şahin, "Son dakikalarda bariz penaltımız verilmiyor. Son dakika hiçbir şey yokken faul veriliyor. Son saniyede golü yiyiyoruz" dedi.

Keşke sahayı terk etsedik diyen Şahin, şunları söyledi:

"Sistem böyle gidecekse takımlarımızı ligden çekelim. Hiçbir takım kalmasın ligde. Evimize gidelim kendi kendimize topumuzu, sokak futbolumuzu oynayalım. Biz keşke son 10 dakika maçtan çıkıp gitseydik. Keşke sahayı terk etseydik. Artık maça çıkmayacağız. Çünkü sistem onu gösteriyor. Bize maça çıkmayın karşı takıma maçı verin desinler biz maça çıkmayalım sistemimize devam edelim."

"BİR TANE ADAMIN DÜDÜĞÜ İLE BİR ŞEHRİN HAYALLERİ BURADA YIKILIYOR"

Antalya'dan masraf ederek maçlara gittiklerini belirten Şahin, "Futbolun gelişmesi için elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz, bir şehir sizi bekliyor. Maçı izliyor. Ama bakıyorsunuz. Hiç bir şey diyemiyorum. Bir tane adamın düdüğü ile bir şehrin hayalleri burada yıkılıyor" diye konuştu.

"BU HAKEMİ AMATÖR MAÇLARA BİLE VEREMEZSİN"

'Bu hakemi amatör maçlara bile veremezsin' diye Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Eğitimler mi düzenlenecek, neler yapılacak. Bu hakem, buranın hakemi değil. Bu hakemi amatör maçlara bile veremezsin. Kırdı geçirdi. Helal olsun kendisine. Başka bir şey demek istemiyorum"

Doğu Yılmaz'ın bir hafta önce Kırşehir-Ankarademirspor maçına 4'üncü hakem olarak görevlendirildiği hatırlatan Şahin, "Böyle bir şey olabilir mi. Hakem mi kalmadı da 2 hafta üst üste aynı hakemi Ankarademirspor maçına görevlendirme yapılıyor. Böyle bir şey olabilir mi" dedi.DHA-Spor Türkiye-Antalya Namık Kemal KILINÇ

2023-01-22 12:44:21



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