Alanyaspor, ara vermeden Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

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Engin ATAOĞLU/ALANYA (Antalya), (DHA)Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Corendon Alanyaspor, hazırlıklarına başladı.

Alanyaspor, dün VavaCars Fatih Karagümrük ile 2-2 sona eren maçın ardın ara vermeden Beşiktaş hazırlıklarına başladı. Cuma günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacak Alanyaspor, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde, teknik direktör Francesco Farioli'nin gözetiminde antrenman yaptı. İdmanda Fatih Karagümrük maçında forma giyen futbolcular salonda yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ısınma çalışmasının ardından, Alanyaspor U19 takımı oyuncularıyla antrenman maçı oynadı.

Alanyaspor, 1 günlük iznin ardından Beşiktaş hazırlıklarına çarşamba günü yapacağı antrenmanla devam edecek. (DHA) DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Engin ATAOĞLU

2023-01-23 14:15:04



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