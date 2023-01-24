Antalya'daki Rus şirket sayısında yüzde 527 artış



Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)RUSYAUkrayna savaşı sonrası Antalya'da, kira ve konut fiyatları, okullarda yabancı öğrenci sayısındaki artışın yanı sıra, Rus ve Ukraynalıların açtığı şirket sayısı da ciddi oranda yükseldi. Rus yatırımcıların geçen yıl açtığı şirket sayısı bir önceki yıla göre yüzde 527, Ukraynalıların ise yüzde 155 artış gösterdi. Sigortalı yabancı işçi sayısında da Rus ve Ukraynalılar ilk 5 içerisine girdi.

RusyaUkrayna savaşı sonrası iki ülke vatandaşlarının Antalya'ya göçü, yabancı şirket sayısında da etkili oldu. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) verilerine göre, iki ülkeden Antalya'ya gelen çok sayıda Rus ve Ukraynalı iş yeri kurdu.

ATSO Meclis Başkanı Ahmet Öztürk, odaya kayıtlı yabancı şirket sayıları ile Rus ve Ukraynalılara ait şirket sayılarını açıkladı. 5 bin 695 kayıtlı yabancı yatırımcı içinde 1061 şirket ve yüzde 19 payla Rusların ilk sırayı aldığını belirten Ahmet Öztürk, "Rusları, Alman ve İranlı yatırımcılar izliyor. Sadece 2022 yılında 1244 yabancı ortaklı firma kuruluşu oldu. Ruslar, 2021 yılına göre yüzde 527'lik artışla 2022'de 420 yeni yatırımcı sayısıyla da dikkat çekiyor. Rus yatırımcıların sektörel dağılımına bakıldığında, 77'şer tanesi tarım ve bilişim, 73'ü gayrimenkul, 62'si otel-konaklama tesisleri, 54'ü restoran ve eğlence hizmetleri olarak öne çıkıyor" dedi.

`243 ŞİRKETLE UKRAYNALILARIN 5'İNCİ SIRADA´

Savaş nedeniyle Ukraynalı yatırımcı sayısında da yüzde 155'lik oranla ciddi artış yaşandığını açıklayan Öztürk, 74'ü 2022'de olmak üzere toplam 243 şirketle Ukraynalıların 5'inci sırada olduğunu dile getirdi. Ukraynalı şirketlerin sektörel dağılımını da aktaran Öztürk, 21'i tarım, 18'i inşaat, 17'şeri kozmetik ve kişisel bakım ile reklamcılık ve fuar hizmetleri, SPA merkezi ve diğer spor eğlence amaçlı spor hizmetlerinden oluştuğunu söyledi.

OLUMSUZ YÖNLERİ DE VAR

Fiyat artışları nedeniyle müteahhitler ve gayrimenkul sektörü temsilcilerine yönelik olumsuz bakış açıları olduğuna değinen Öztürk, girdi maliyetlerine bağlı konut fiyatlarındaki sürekli artışlara dikkati çekerek, "Bu rakamların olumsuz yönlerini de iyi analiz etmek gerekir. Bu durumdan bir fırsat yaratmamak, kısa süreli yüksek gelir elde etmek adına kendi vatandaşlarımızı zora sokmamak, yaşam kalitelerini azaltmamak için devletimize ciddi görevler düşmektedir. Yabancıların mülk edinmeleri hususunda devletimiz gerekli tedbirleri alarak, kendi vatandaşlarımızın mağduriyetini giderecektir" diye konuştu.

SİGORTALI YABANCI İŞÇİ SAYISI 20 BİNİ AŞIYOR

Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü verilerine göre, kentte 130 ülkeden 20 bin 872 çalışan bulunuyor. İlk sırada 4 bin 190 kişiyle Kırgızlar, ikinci sırada 3 bin 316 kişiyle Ruslar, üçüncü sırada 2 bin 884 kişiyle Kazaklar, dördüncü sırada 1913 kişiyle Ukraynalılar yer alıyor.

RUSÇA TABELALI İŞ YERLERİ

Diğer yandan, Rus ve Ukraynalıların yoğun yaşadığı Hurma ve Liman mahalleleri başta olmak üzere birçok iş yerinin tabelasında Rusça tanıtım yazıları ciddi oranda artış gösterdi. Hemen her sektördeki iş yerinin tabelalarında Türkçe ibarelerin yanı sıra Rusça ibareler yer alıyor. Hurma ve Liman'da özel doktor muayenehanesi, çiğköfteci, emlakçı, güzellik salonu, telefon-bilgisayar tamircisi, rent a-car, restoran, kafe, terzi, konfeksiyon gibi Rusça tabelalı birçok iş yeri bulunuyor.

TÜRKÇE KURSLAR VE SOSYAL AKTİVİTELER

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerince Rus ve Ukraynalılar ile bu bölgelerdeki diğer ülkelerden gelerek Antalya'ya yerleşenler, başta Türkçe kursu olmak üzere birçok kültürel ve sanatsal hizmeti alabiliyor. Bu ülkelerden gelenlerin kentte kurduğu dernekleri de bulunuyor. Örneğin bir koşu grubu oluşturan Ruslar, belirli günlerde bir araya gelip spor yapıyor.

BU BÖLGE RUS DİLİNE ALIŞIKTI

Hurma'da klinik açarak sağlık hizmeti veren Dr. Emin Ali Tütüncü, yaklaşık 20 yıldır Kemer-Konyaaltı bölgesinde oteller ve özel hastanelerde turizme yönelik görev yaptığını belirterek, "Kemer bölgesindeki turist popülasyonunun yüzde 80'i Rusça konuşulan ülkeler ve bu bölgedeki oteller, hastaneler ve esnaf zaten bu dile alışıktı ve bu hizmetler veriliyordu. Ama son bir yılda sayı 2-3 kat arttı, uzun süreli vizeyle gelenler veya burayı bir geçiş güzergahı olarak kullananlar var" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK HİZMETİNE YOĞUN TALEP

Bu insanların sağlık, eğitim, ulaşım, yiyecek-içecek, eğlence gibi birçok ihtiyacı olduğunu dile getiren Dr. Tütüncü, "Ben de sağlık ve turizmin içinde olmam, bu dili bilmem gibi sebeplerle hastanelerde sağlıkla hizmetleri yeterince alamayan ve henüz prosedürlere uygun olmayanlara kendi kliniğimde bu hizmeti Rusça vermeye başladım. Konyaaltı, bu popülasyonun çok fazla olduğu bölge. Böyle bir ihtiyaç olduğunu da görüyoruz ve yoğun talep alıyoruz. Bizim için yeni ve yabancı bir şey değil, 20 yıldır zaten böyle hizmetler var ama son bir yılda aşırı artış oldu" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2023-01-24 10:16:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.