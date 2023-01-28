Ağaç, servis otobüsü geçtikten saniyeler sonra devrildi

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Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde servis otobüsünün geçişinden saniyeler sonra ağacın yola devrildiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Serik'te dün etkili olan fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi. Belek turizm merkezinde Turizm Caddesi'ndeki yol kenarında çam ağacı fırtınadan dolayı devrildi. Servis otobüsü geçtikten saniyeler sonra ağacın devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Bu sırada karşı şeritte ilerleyen bir başka servis otobüsünün şoförü, ani fren yapıp, ağaca 1 metre kala durdu. Araç trafiğine kapanan yolda yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından devrilen ağaç kaldırıldı.

Kadriye ve Çakallık mahallelerinde de fırtınadan dolayı plastik çilek seraları zarar gördü. İlçe merkezi, Belek, Boğazket ve Kadriye mahallelerinde devrilen ağaçlar belediye ekiplerince kaldırıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2023-01-28 12:31:51



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