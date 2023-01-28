Fırtına sonrası Düden Şelalesi kahverengi aktı

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İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da saatteki hızı 150 kilometreyi bulan fırtına ve şiddetli yağışta, Düden Şelalesi'nin denizle buluştuğu noktada sular deniz yerine karaya savruldu. Yağış sonrası şiddetle akan şelalenin rengi kahverengine dönerken, kıyıya gelenler ve turistler manzarayı fotoğrafladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü´nün 'Turuncu kod' ile uyardığı Antalya'da, dün yaşanan şiddetli yağış ve fırtına, hayatı durma noktasına getirdi. Saatteki hızı 150 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle, Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinden denize dökülen Düden Şelalesi'nde tersten gelen rüzgar şelalenin sularını deniz yerine karaya savurdu. Şelalenin bu halini görenler, "Düden tersten akıyor" yorumlarıyla sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Sabah saatlerinde fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından kıyıya gelenler, kahverengine dönen şelaleyle karşılaştı. Düden Şelalesi'nin denizle buluştuğu noktada gezintiye çıkanlar, yağış sonrası çamur gibi akan suyu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Çamurlu su deniz üzerinde de kahverengi tabaka oluşturdu. Kıyıya gelen kişiler ve turistler manzarayı fotoğrafladı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2023-01-28 13:45:09



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