Antalyaspor - İstanbulspor maçının ardından

AntalyasporTeknik Direktörü Sergen Yalçın: Tecrübesiz hakemler ligin dengesini bozuyorlar İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz: İnsanların bağırmasına gerek yok. Çok klas bir kulüp olarak gidiyoruz. Üreterek, Türk futboluna bir değer katarak gidiyoruz Adem AKALAN/ANTALYA,

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