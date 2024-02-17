Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalyaspor - İstanbulspor maçının ardından

        AntalyasporTeknik Direktörü Sergen Yalçın: Tecrübesiz hakemler ligin dengesini bozuyorlar İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz: İnsanların bağırmasına gerek yok. Çok klas bir kulüp olarak gidiyoruz. Üreterek, Türk futboluna bir değer katarak gidiyoruz Adem AKALAN/ANTALYA,

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 16:39 Güncelleme: 17.02.2024 - 16:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalyaspor - İstanbulspor maçının ardından
        ABONE OL
        ABONE OL

        AntalyasporTeknik Direktörü Sergen Yalçın: Tecrübesiz hakemler ligin dengesini bozuyorlar İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz: İnsanların bağırmasına gerek yok. Çok klas bir kulüp olarak gidiyoruz. Üreterek, Türk futboluna bir değer katarak gidiyoruz Adem AKALAN/ANTALYA,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        6 mürettebat için dalış yapıldı! Acı haber geldi!
        6 mürettebat için dalış yapıldı! Acı haber geldi!
        Mikro kanser hücrelerini tespit eden 'biyosensör'
        Mikro kanser hücrelerini tespit eden 'biyosensör'
        "Arda Güler savaşmak zorunda"
        "Arda Güler savaşmak zorunda"
        Ocak ayında son 53 yılın sıcaklık rekoru kırıldı!
        Ocak ayında son 53 yılın sıcaklık rekoru kırıldı!
        Bakan Bayraktar'dan maden göçüğü hakkında yeni açıklama
        Bakan Bayraktar'dan maden göçüğü hakkında yeni açıklama
        Aktivizmden siyasi sembole Navalny'in hayatı
        Aktivizmden siyasi sembole Navalny'in hayatı
        Sevda Ferdağ hayatını kaybetti
        Sevda Ferdağ hayatını kaybetti
        Sevgilisine 9 kez kafa atmıştı! Ödül gibi ceza!
        Sevgilisine 9 kez kafa atmıştı! Ödül gibi ceza!
        Kale suru sanılıyordu, kaçak olduğu ortaya çıktı!
        Kale suru sanılıyordu, kaçak olduğu ortaya çıktı!
        "Koltuk değnekleriyle yürümek çok zordu"
        "Koltuk değnekleriyle yürümek çok zordu"
        O kuryeye hapis cezası
        O kuryeye hapis cezası
        HSK'dan Danıştay'ın göreve iade ettiği hakim ve savcılara inceleme
        HSK'dan Danıştay'ın göreve iade ettiği hakim ve savcılara inceleme
        Hapishanede ölen Navalny'in son mesajı
        Hapishanede ölen Navalny'in son mesajı
        Barış Alper Yılmaz durdurulamıyor!
        Barış Alper Yılmaz durdurulamıyor!
        İzmir'in sokak lezzetleri geceleri de rağbet görüyor
        İzmir'in sokak lezzetleri geceleri de rağbet görüyor
        İşveren ücrete zam yapmak zorunda mı?
        İşveren ücrete zam yapmak zorunda mı?
        Kartal'ın 11'i!
        Kartal'ın 11'i!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Türkiye gişelerinde en başarılı 10 dönem filmi
        Türkiye gişelerinde en başarılı 10 dönem filmi

        Benzer Haberler

        Türk savunma sanayi, yurt dışına 10,2 milyar dolarlık sözleşme imzaladı (2)
        Türk savunma sanayi, yurt dışına 10,2 milyar dolarlık sözleşme imzaladı (2)
        Antalyaspor - İstanbulspor: 2-2
        Antalyaspor - İstanbulspor: 2-2
        Türk savunma sanayi, yurt dışına 10,2 milyar dolarlık sözleşme imzaladı
        Türk savunma sanayi, yurt dışına 10,2 milyar dolarlık sözleşme imzaladı
        Denizi kirleten teknenin sahibine 464 bin 585 lira ceza
        Denizi kirleten teknenin sahibine 464 bin 585 lira ceza
        Sağanakta yıkılan kale suru değil, kaçak yapıymış
        Sağanakta yıkılan kale suru değil, kaçak yapıymış
        Antalya merkezli 'Kafes-39' operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı
        Antalya merkezli 'Kafes-39' operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı