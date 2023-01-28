2023 Türkiye Kış Bisiklet Yarışları başladı



Namık Kemal KILINÇ / SERİK (Antalya), (DHA) Uluslararası Bisiklet Federasyonu ve Türkiye Bisiklet Turizmi Derneği tarafından düzenlenen Türkiye Kış Bisiklet Yarışları Serisi Antalya'da başladı.

Serik ilçesinde Belkıs mahallesindeki tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu'ndan başlayan Türkiye Kış Bisiklet Yarışları Serisi birinci yarışına yerli ve yabancı 16 takımdan 32 sporcu katıldı. 23 seriden oluşan ve 2 ay sürecek Türkiye Kış Bisiklet Yarışları Antalya'nın tarihi yerlerinde o yerin ismi ile yapılacak. Seri kapsamında 76 yabancı takımdan 1260 sporcu ile 4 Türk takımından 63 sporcu pedal çevirecek.

Aspendos Antik Tiyatrosu'ndan startı verilen yarışta sporcular, Serik'teki tarihi yerlerden Belek turizm merkezine pedal çevirip başlangıç noktasında yarışı tamamlayacak. Sporcular 149.8 kilometrelik parkurda birincilik mücadelesi verecek.

Türkiye Bisiklet Turizmi Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, "Dünyanın en büyük seri yarışlarından en fazlasını Türkiye aldı. Bunlardan birincisine bugün başlıyoruz. 23 seriden oluşan Türkiye Kış Bisiklet Yarışları serisi 2 ay sürecek. Uluslararası Bisiklet Federasyonu bu yarışları Türkiye'ye verdi. Türkiye olarak bunu başarı ile gerçekleştireceğiz. Yarışlarımızın hepsi Antalya bölgesindeki bir antik şehrimizden veya ören yerlerimizden start alacak. Tarihi yerlerde start vereceğimiz için yarışlar ülkemizin tanıtımı açısından çok önemli. 23 yarışımızın hepsine antik şehirlerimizin ismini verdik. Her sporcu kendi sosyal medyasından paylaşım yapacağı için yarışlar milyonlarca kişiye ulaşacak" diye konuştu.

Serinin 2'nci yarışı yarın Antalya Expo'da, Expo Kriteryum ismi ile yapılacak. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yarışmanın startından görüntüler

- Yarışmacılardan görüntüler

- Recep Şamil Yaşacan'ın açıklamaları

DHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2023-01-28 14:46:31



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