Saklıkent'te sömestir yoğunluğu



İbrahim LALELİ/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA kent merkezine 37 kilometre uzaklıkta, Toroslar'ın Beydağları kısmında yer alan 2 bin 500 rakımlı Saklıkent Kayak Merkezi'nde, sömestir yoğunluğu yaşanıyor. Yerlilerin yanı sıra yabancı tatilcilerin de akın ettiği zirvede, renkli görüntüler ortaya çıktı.

Saklıkent Kayak Merkezi'ne, sömestir ile birlikte tatilci akını oldu. Kar kalınlığının 1,5 metreyi geçtiği Saklıkent'te çocuklar, kızaklarla anne-babaları ise profesyonel kayakçılar eşliğinde pistlerde kayarak karın keyfini çıkardı. Kent merkezine 37 kilometre uzaklıktaki 2 bin 500 rakımlı Saklıkent, yerlilerin yanı sıra yabancı tatilcilerin de ilgisini çekiyor. Eşi ve 2 çocuğu ile birlikte Saklıkent'e gelen Muhammet Daldan, "Sömestir tatilinde çocuklar ile birlikte tatil yapalım, dedik. Burası, Antalya'ya 1 saat mesafede güzel bir yer" dedi.

Canan Daldan ise "Çok mutluyuz, çok güzel bir yer. Çocuklarımızı eğlendirmek için buraya gelmek istedik" diye konuştu.

Çiftin kızları Zeynep İrem Daldan (13) da "Bugün çok heyecanlıyım. Saklıkent'e geldik. Sömestir tatilini burada geçirmeyi çok istiyordum. Babam da sağ olsun, bunu gerçekleştirdi. Birazdan kardeşim ile birlikte kızak kaymaya başlayacağım" dedi.

'EĞLENECEĞİM, KIZAK YAPACAĞIM'

Çocuklarını karne hediyesi olarak Saklıkent'e getirdiğini belirten Ali Semerci, "2 çocuğum da okulundan takdir belgesi aldı. Eğlenmeleri için buraya getirdim. Güneşli, çok güzel bir hava ve bembeyaz kar var" diye konuştu.

Yasin Semerci ise "Kızakla kayıp, eğleneceğiz. Çok mutluyum. Burasının şu günlerde Türkiye'de en çok kar alan yer olduğunu biliyorum" dedi.

Takdir aldığını söyleyen Emine Semerci de "Eğleneceğim. Kızak yapacağım" diye konuştu.

'HEM GÜNEŞ HEM DENİZ HEM KAR'

Ukraynalı Valantina Güneş, 2 çocuğu ile birlikte kar görmek Saklıkent'e geldiğini söyledi. Güneş, "Antalya'da yaşıyorum. Çocuklarla geldim, sadece eğlence yapacağız, dolaşacağız, gezeceğiz. Çocuklar karla oynayacak" dedi

Arkadaş grubu ile Saklıkent'e gelen Rusya uyruklu Alisa Altan ise "Kız arkadaşlarımla birlikte gezmeye geldik. Şişme bot ile kızak yapacağız. Antalya'da yaşıyorum. Rusya'dan geldiğim için karı özlüyorum. O nedenle buraya geldim" diye konuştu.

Antalya'da yaşayan Kırgızistanlı Alma Aydın da "Antalya'da hem deniz hem güneş hem kar var" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2023-02-03 09:31:59



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