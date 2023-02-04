Evinin önünde göğsünden vurulup öldürüldü

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da evinin önünde husumetli olduğu kişilerle çıkan tartışmada tabanca ile göğsünden vurulan Recep Dulluç (39), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Aksu ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Recep Dulluç ile evine gelen husumetlileri arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından evine giren Dulluç, tekrar dışarı çıktığında tabanca ile göğsünden vuruldu. Şüpheliler kaçarken, yakınlarının çağırdığı ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dulluç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Recep Dulluç'un cenazesinin, Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından, Demre ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2023-02-04 11:40:53



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