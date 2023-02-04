Muz üreticilerinin soğuk hava nöbeti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muz üreticilerinin soğuk hava nöbeti

DHA

Muz üreticilerinin soğuk hava nöbeti


Mithat ABAKAN/ANTALYA, (DHA)TÜRKİYE'nin en büyük örtü altı muz üretim merkezlerinden Antalya'nın Manavgat ilçesinde üreticiler seralarda ısının 7 derecenin altına düşmemesi için gece sabaha kadar nöbet tutuyor.
Manavgat, son 10 yıldaki yatırımlarla örtü altında 20 bin dekarlık alana muz ekimi yapılarak Türkiye'nin muz üretim merkezi haline geldi. Havanın soğuduğu son günlerde Manavgatlı üreticiler seraların ısısını 7 derecede tutabilmek için büyük gayret sarf ediyor. Üreticiler, seralarda kullanılan çeşitli iklimlendirme sistemleriyle muz bitkilerini ve ürün verimini korumayı hedefliyor. Hava sıcaklığı 7 dereceye düştüğünde otomatik olarak harekete geçen iklimlendirme sistemlerinin yanı sıra, geleneksel yöntemlerle de seraların ısısı korunmaya çalışılıyor. Üreticiler, iklimlendirme sistemlerinden termosifon sistemiyle ısıtılan veya yer altından çekilen 22 derecedeki suyun buharının yanı sıra, sisleme ve dumanlama yöntemini de kullanıyor.
Manavgat'ta 12 dönümlük kapalı alanda muz serası olan Hasan Çetin ve Hasan Göktaş, soğuk gecelerde seradaki bitkileri korumanın önemine değindi. Muzun tropikal tür olduğunu ve büyük ısı dalgalanmalarına dayanamadığını belirten Hasan Göktaş, sıcaklığın 7 derecenin altına düşmesi durumunda muz bitkisinin strese girdiğini ve üründe verim kaybı olduğunu söyledi. Seranın ısısını muhafaza etmek için karbondioksit salınımı ve yer altından gelen sıcak su buharını kullandıklarını anlatan Göktaş, "Seraların içinde sıcaklık 7 dereceye yaklaştığında kutularla satın aldığımız karbondioksit gazını seranın içine salıyoruz. Bunun 2 tür faydası oluyor. Yukarıdan gelen soğuk havayla muz bitkisi arasında bariyer oluşturuyor ve soğuk havanın aşağı geçmesini önlüyor. Aynı zamanda karbondioksit olduğu için bitkinin sürekli fotosentez yapmasını ve canlı kalmasını sağlıyor" dedi.
Karbondioksit salınımının yanı sıra yerin 110 metre altından artezyenden su çıkardıklarını anlatan Göktaş, "Çıkardığımız bu suyun sıcaklığı yaklaşık 22 derece civarında. Yerden yaklaşık 1,5 metre yüksekte kurduğumuz borularla su bütün serayı dolaşıyor. Boruların her bir metrelik bölümünde mikro başlıkların bulunduğu fıskiyeler var. Buralarda çıkan su soğuk havanın etkisiyle buharlaşıyor ve ısıyı sabit tutmaya yardımcı oluyor" diye konuştu.
Muz bitkisinin soğuktan korunmasının diğer örtü altı bitkilerinden farklı olduğunu kaydeden Göktaş, "Muz, çok fazla sıcaklık dalgalanmalarını sevmiyor. Isının stabil kalması gerekiyor. O yüzden biz, muz üreticileri saat 21.00'den sabah güneş doğup, dışarısı ısınana kadar seradan ayrılamıyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN
2023-02-04 14:01:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) YURTTA KAR, ANTALYA&#039;DA BAHAR
YEREL HABERLER (Görüntülü) YURTTA KAR, ANTALYA'DA BAHAR
Antalya'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Antalya'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan ...
Antalya'da tedavisi tamamlanan 2 şahin doğaya bırakıldı
YEREL HABERLER Antalya'da tedavisi tamamlanan 2 şahin doğaya ...
Çocuklarını öldürüp, eşini yaralayan Ukraynalı: Nasıl yaptığımı bilmiyorum
YEREL HABERLER Çocuklarını öldürüp, eşini yaralayan Ukraynalı: Nasıl ...
Evinin önünde göğsünden vurulup öldürüldü
YEREL HABERLER Evinin önünde göğsünden vurulup öldürüldü
(Görüntülü) UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 5 TUTUKLAMA
YEREL HABERLER (Görüntülü) UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 5 TUTUKLAMA
(Görüntülü) - BİTTER ÇİKOLATA VE KAKAODA &#039;KURŞUN&#039; TEHLİKESİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) - BİTTER ÇİKOLATA VE KAKAODA ...
Antalya'da "Devrim" otomobilinden etkilenen girişimci arazi araçları yapmaya başladı
YEREL HABERLER Antalya'da "Devrim" otomobilinden etkilenen ...
Bitter çikolata ve kakaoda 'kurşun' tehlikesi
YEREL HABERLER Bitter çikolata ve kakaoda 'kurşun' tehlikesi
(Görüntülü) ANTALYA - GECEKONDU ALEV ALEV YANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA - GECEKONDU ALEV ALEV YANDI
(Görüntülü) ANTALYA - 5 STARS INTERNATİONAL CUP GOLF TURNUVASI SONA ERDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA - 5 STARS INTERNATİONAL CUP GOLF ...
Gecekondu alev alev yandı
YEREL HABERLER Gecekondu alev alev yandı
Antalya'da atık malzemelerin depolandığı gecekonduda çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Antalya'da atık malzemelerin depolandığı gecekonduda ...
5 Stars International Cup Golf Turnuvası sona erdi (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER 5 Stars International Cup Golf Turnuvası sona erdi ...
5 Stars International Cup Golf Turnuvası sona erdi
YEREL HABERLER 5 Stars International Cup Golf Turnuvası sona erdi
"5 Stars International Cup" golf turnuvası sona erdi
YEREL HABERLER "5 Stars International Cup" golf turnuvası sona erdi
Antalya'da evde yangın çıkardığı iddia edilen kiracı tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya'da evde yangın çıkardığı iddia edilen kiracı ...
GÜNCELLEME - Antalya'da 3 kişiyi öldürüp 1 kişiyi ağır yaralayan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Antalya'da 3 kişiyi öldürüp 1 kişiyi ...
Antalya'da 3 kişiyi öldüren şüpheli, 8 saat sonra yakalandı (2)
YEREL HABERLER Antalya'da 3 kişiyi öldüren şüpheli, 8 saat sonra ...
(Görüntülü) DÜNYA&#039;YA YAKIN GEÇEN KUYRUKLU YILDIZ, ANTALYA&#039;DAN GÖRÜNTÜLENDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) DÜNYA'YA YAKIN GEÇEN KUYRUKLU ...
Alanyaspor'da kaleci Yavuz Aygün ile sözleşme imzalandı
YEREL HABERLER Alanyaspor'da kaleci Yavuz Aygün ile sözleşme ...
Serik Kaymakamlığı İlçe Değerlendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Serik Kaymakamlığı İlçe Değerlendirme toplantısı ...
(Görüntülü) YANGINDA MAHSUR KALAN 3 KİŞİYİ EVDEN İTFAİYE KURTARDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) YANGINDA MAHSUR KALAN 3 KİŞİYİ EVDEN ...
Batı Akdeniz'den ocakta yaklaşık 215 milyon dolarlık ihracat yapıldı
YEREL HABERLER Batı Akdeniz'den ocakta yaklaşık 215 milyon dolarlık ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.