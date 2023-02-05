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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da 42 bin öğrenciye ücretsiz yemek projesinde hazırlıklar tamamlandı

DHA

Antalya'da 42 bin öğrenciye ücretsiz yemek projesinde hazırlıklar tamamlandı


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde hayata geçirilen, Antalya'da da 42 bin öğrencinin yararlanacağı 'Okul Öncesi Eğitimde Ücretsiz Yemek' projesinde hazırlıklarda son aşamaya gelindi. Uygulama Oteli'ndeki lise öğrencilerinin hazırladığı sağlıklı menüler, yarından itibaren her gün ücretsiz olarak sunulacak.
2022-2023 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin ilk ders zili yarın çalacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Okul Öncesi Eğitimde Ücretsiz Yemek' projesi kapsamında 1,8 milyon olan ücretsiz yemek hizmeti, 5 milyona çıkarıldı. Antalya'da da 19 ilçede 143 anaokulu ve 456 ana sınıfında eğitim gören toplam 42 bin öğrenciye yarından itibaren her gün ücretsiz olarak yemek hizmeti verilecek. Proje kapsamında Antalya Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Uygulama Oteli'nde lise öğrencileri tarafından sağlıklı beslenmeye yönelik menüler hazırlandı. Resmi kurumlarda öğrenim gören 42 bin öğrenci hazırlanan ücretsiz yemek hizmetini yarından itibaren almaya başlayacak.
Uygulama hakkında bilgi veren Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli Müdürü Ersümer Eren, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın okul öncesi haftada 5 gün ücretsiz yemek uygulaması yarın itibarıyla başlıyor. Antalya genelinde 42 bin öğrenciye ücretsiz yemek verilecek. Biz de Falez Mesleki Teknik Anadolu Lisesi olarak yaklaşık 1709 öğrenciye yarın sabahtan itibaren yemek dağıtımına başlayacağız. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte bu uygulamaya elimizden gelen desteği veriyoruz. Menülerimizi bakanlığımızın gönderdiği kılavuz çerçevesinde taslağa uygun hazırlamaları yapıyoruz. Her günün menüsü, ara öğünü ve öğle yemeği menüsü ayrı ayrı uygulanacak" dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da ücretsiz yemek uygulamasına, ağırlık okul öncesi eğitimde olacak şekilde başlanacağı ve kademeli olarak uygulamanın kapsamının ilköğretim ve ortaöğretimi de kapsayacak şekilde genişletileceği belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2023-02-05 17:31:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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