Antalya'dan deprem bölgesine 400 personel (2)



İTFAİYE ARACI MİNİBÜSLE ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

Antalya'dan deprem bölgesine giden Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye aracı, Manavgat'ın D-400 Karayolu Gündoğdu Mahallesi kavşağında minibüsle çarpıştı. Kazada minibüsteki yolcu Şükran Kulaksız (79) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ilçedeki hastanelere sevk edildi. Kazayı yara almadan atlatan itfaiye ekiplerinin ise deprem bölgesine doğru yola devam ettiği öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

ANTALYA'DAN EKİPLER YOLA ÇIKTI

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de basın toplantısı düzenleyip, Antalya'dan yola çıkan ekiplere ilişkin bilgi verdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetimi'ni bir araya topladığını, 6 araç ve 30 arama-kurtarma personelini acil olarak yola çıkardıklarını anlatan Başkan Böcek, bölgeye gönderiler araç, personel ve ekipman takviyelerinin devam ettiğini söyledi. Deprem felaketiyle mücadelenin siyaset üstü olduğunu vurgulayan Böcek, "İktidarıyla, muhalefetiyle birlik olarak mücadele ediliyor. Genel merkezimiz aradı, bütün belediyeler, başkanlarımız, kamu kurum ve kuruluşlarıyla afet bölgesinde olacağız" dedi.

'TALEBE GÖRE YARDIMLARIMIZ DEVAM EDECEK'

"Milletimizin başı sağ olsun. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum, can kaybı sayısının artmamasını diliyorum. Dualarımız orada acil yardım bekleyen vatandaşlarımız için" diyen Başkan Böcek, şunları kaydetti:

"Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak ilk çıkan 6 itfaiye aracı, 30 arama-kurtarma personelinden oluşan ekibimiz Kahramanmaraş'a gitti. Hemen ardından 4 araç, 15 arama-kurtarma ekibimizi Hatay'a gitmeleri için yola çıkardık. Bir aşevi TIR'ı, 4 insanı yardım içeren kamyon, 1900 battaniye, ekmek ve su olmak üzere yolda. Ayrıca 1 vinç, 2 TIR, ASAT içme suyu aracı, iki ekskavatör, 10 kişiden oluşan operatör ve teknik ekip yolda. Biri mobil toplam 5 jeneratör, 2 teknik ekip, 3 hilti ve yine 10 personelimiz yola çıkmıştır. ASAT'a ait 21 araç, kazıcıyükleyicikamyon yine ekskavatörsu arazözü de 60 personel ile yolda. Gelecek talebe göre yardımlarımız devam edecek. Yine bölge vatandaşı için konaklama ihtiyacı olacak olursa Antalya olarak hazırız. Ayrıca afet yardım merkezimizi Cam Piramit'te kurduk. Vatandaşlarımız 444 94 20'yi arayarak yardımlarını Cam Piramit'e getirebilirler." (DHA)Ömer KARÇAİbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Ömer KARÇAİbrahim LALELİ

2023-02-06 12:54:43



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