Depremzedelere açılacak huzurevinde gönüllü çalışma



Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da henüz açılışı yapılmayan huzurevi ve rehabilitasyon merkezi, depremzede yaşlı ve engelliler için hazırlanıyor. Alanda gönüllü kişilerle temizlik yapan ve Kahramanmaraş'ta ailesinin büyük bölümünü kaybeden Nurhan Biçici, "Depremde ailemde çok büyük kayıplar oldu. Gitmek isterdim ama burada da insanların yardıma ihtiyacı var. Burada insanlara yardımcı olmaya çalışıyorum" dedi.

Türkiye'de aynı gün meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 2 büyük deprem ile yüzlerce artçı sarsıntı, Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere 10 ilde yıkıma neden oldu. Depremde hasar gören huzurevleri ve bakım merkezleri de birer birer boşaltılıyor. Dışarıda kalan yaşlı ve engelliler de farklı illerdeki merkezlere yönlendiriliyor.

Malatya ve Hatay'dan gelecek yaklaşık 200 kişilik grup, Antalya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'ne yerleştirilecek. Ancak henüz açılışı yapılmayan merkez gelecek olanlar için çalışanlar ve gönüllüler tarafından hazır hale getiriliyor. Merkezdeki onlarca kişi yoğun tempoda çalışarak gelecek olan depremzedeler için ellerinden geleni yapıyor.

Depremde Kahramanmaraş'taki yakınlarını kaybettiğini ancak gidemediği için Antalya'da bir şeyler yapmaya çalıştığını anlatan Kepez Kaymakamlığı'nda görevli Nurhan Biçici, "Depremde ailemde çok büyük kayıplar oldu. Gitmek isterdim ama burada da insanların yardıma ihtiyacı var. Burada insanlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Yollar kapalı olduğu için gitme ihtimalim yok. Çoğu kişiyle görüşemedim. Hatlarımız kesildi. Kahramanmaraş ve ilçelerinde, Adana'da yakınlarımdan kayıplarımız var. Ben gitsem de bir şey fayda etmeyecek biliyorum. Bir an önce ailemin oradan kurtulup Antalya'ya gelmesini isterim" ifadelerini kullandı.

İşinden izin alıp gönüllü olarak temizliğe gelen Reyhan Arma, "Buraya gönüllü olarak temizliğe geldim. Depremzedelere yardımcı olmak amacımız. Buraya geleceklermiş. Onlara rahat yaşayabilecekleri bir ortam hazırlamak için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2023-02-07 14:43:15



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