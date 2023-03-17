'Süpermen', Antalya'da çekilen filmden ilk kareyi paylaştı



İbrahim LALELİ/ ANTALYA, (DHA)İNGİLİZ yönetmen Guy Ritchie'nin Antalya'da çekimlerini sürdürdüğü 'The Ministry of Ungentlemanly Warfare' filminin başrolünde oynayan 'Süpermen' karakteriyle tanınan Henry Cavill, sosyal medya hesabından, setten 1 fotoğraf paylaştı. Paylaşım, 1,5 milyona yakın beğeni aldı.

Yönetmen Guy Ritchie, çekimlerinin bir kısmını Antalya'da gerçekleştirdiği 'Operation Fortune'dan 3 yıl sonra, bu kez yeni filmi 'The Ministry Of Ungentlemanly Warfare' için Antalya'da set kurdu. İkinci Dünya Savaşı'nı konu alan 'The Ministry Of Ungentlemanly Warfare'ın başrollerinde, 'Süpermen' karakteriyle tanınan Henry Cavill, Alan Ritchson, Cary Elwes, Alex Pettyfer, Henry Golding, Til Schweiger, Babs Olusanmokun ve Meksikalı oyuncu-şarkıcı Eiza Gonzales yer alıyor. Filmin başrol oyuncusu Henry Cavill, film setinden bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. 24,2 milyon takipçisi olan Cavill'in paylaşımını, kısa sürede 1,5 milyona yakın kişi beğendi. Çekimler, film platosuna dönüştürülen Antalya EXPO alanındaki botanik parkın yanı sıra Demre, Muratpaşa, İbradı, Konyaaltı, Kemer, Akseki, Serik, Finike, Alanya, Döşemealtı ve Manavgat ilçelerinde gerçekleştirilecek. Yönetmen ve başrol oyuncuları, Belek Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı otelde konaklıyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2023-03-17 15:09:41



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