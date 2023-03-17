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Taksi şoförünü taşla yaralayan sanık: Babam engelli, ona para göndermem lazımdı

DHA

Taksi şoförünü taşla yaralayan sanık: Babam engelli, ona para göndermem lazımdı


ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Kepez ilçesinde bindiği taksinin şoförü Mesut Dertli'nin (45) başına taşla vurup, yaralayan Hüseyin Şahin (23), duruşmadaki savunmasında, "Babam engelli, ona para göndermem lazımdı. Amacım para almaktı, korktum ve kaçtım" dedi.
Olay, 11 Ocak günü saat 04.30 sıralarında Fabrikalar Mahallesi'nde meydana geldi. Hürriyet Caddesi'ndeki duraktan Mesut Dertli'nin kullandığı taksiye binen Hüseyin Şahin, Fabrikalar Mahallesi'ne gitmek istediğini söyledi. İstediği yere gelince Şahin, yanında getirdiği taşla taksi şoförü Dertli'nin başına vurdu. Kendini korumaya çalışan Dertli'ye, Şahin taşla vurmaya devam etti. Hüseyin Şahin kaçarken, saldırı taksinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Mesut Dertli, yaralı halde meslektaşları ile polisten yardım istedi. Sağlık ekiplerince Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan sağ elinde kırıklar, başında da ciddi derecede yaralar olduğu belirlenen Mesut Dertli, ameliyat edildi.
'AMACIM BAYILTIP PARALARINI ALMAKTI'
Hüseyin Şahin, polis tarafından kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde amacının gasp olduğunu belirterek, "Amacım; bayıltıp, paralarını almaktı ancak kemerini çıkarıp, karşılık verince kaçmak zorunda kaldım" diyen Şahin, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
`BABAMA PARA GÖNDERMEM LAZIMDI'
Antalya Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında açılan davada hakim karşısına çıkan Hüseyin Şahin, salona tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Duruşmada savunma yapan Şahin, "Çok pişmanım. Ben kimseyi öldürmek istemem, taksiciyi tanımıyorum. Taksici de beni tanımaz. Babam engelli, ona para göndermem lazımdı. Amacım para almaktı, korktum ve kaçtım. Taksici kabul ederse zararını karşılamak isterim, bir daha böyle bir suç işlemem. Beraatimi talep ediyorum" dedi.
'KULAKLARIMDA DUYMA KAYBI VAR'
Taksi şoförü Mesut Dertli ise olay nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu belirterek, "Bana ilk vurduğunda taş olduğunu hissetmedim. Daha sonra farkına vardım. Emniyet kemerinden kurtulamadım, boğmaya çalıştı. Bu sırada parmağını ısırdım. Bana tekrar vurmaya başladı. Şu an kulaklarımda duyma kaybı var, psikolojim çok kötü durumda. O gece benim hayatım bitti, çalışamıyorum. Benden para falan istemedi. Bana 'Dur' dedi, o sırada vurmaya başladı. Boğuşma esnasında ben kornaya bastım, sanırım panik oldu. Orada telefonum vardı, ya telefonu ya da kontağı almaya zorladı" diye konuştu.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya ANTALYA
2023-03-17 16:35:41

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