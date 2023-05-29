En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ı telefonla arayarak yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti. Almanya Başbakanı Scholz, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın seçim başarısını kutlayarak, sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını diledi. DHA-Flaş Haber Türkiye-Antalya

2023-05-29 17:39:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.