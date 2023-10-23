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        Antalya, yabancı yatırımcının gözdesi

        ANTALYA,6 bin 108 şirket sayısıyla yabancıların iş yatırımında İstanbul'un ardından ikinci, bu yıl gerçekleşen 10 bin 372 satışla yabancıların konut yatırımında ise birinci oldu. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 10:14 Güncelleme: 23.10.2023 - 10:15
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        Antalya, yabancı yatırımcının gözdesi
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        ANTALYA,6 bin 108 şirket sayısıyla yabancıların iş yatırımında İstanbul'un ardından ikinci, bu yıl gerçekleşen 10 bin 372 satışla yabancıların konut yatırımında ise birinci oldu. 

        Yılda 10 milyondan fazla turistin tatil yaptığı Antalya, zamanla yabancıların yaşam için tercih ettiği bir kent haline dönüştü. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yabancı yatırımcı sayısı artan kentte, yabancılara ait 6 bin 108 şirket faaliyetini sürdürüyor. Kentteki yabancı yatırımcıların ülkelerine göre sıralamasında Ruslar ilk sırada yer aldı. Rus yatırımcılar kentteki yabancı firmaların yüzde 20'sini oluşturdu. Yabancı firmaların milliyetlerine göre dağılımında 1224 şirketle Rusya'nın ardından 751 şirketle Almanya, 676 şirketle İran, 302 şirketle Azerbaycan, 270 şirketle Ukrayna yer aldı.

        TOPTAN VE PERAKENDE GIDA PAZARLAMASI SEKTÖRÜNDE YATIRIM

        Yabancılar, kentte en çok 495 şirketle toptan ve perakende gıda pazarlaması sektöründe yatırım yaptı. Yabancıların ilk 5 sıradaki yatırım tercihi toptan ve perakende gıda pazarlaması sektörünün ardından 478 şirketle gayrimenkul faaliyetleri, 451 şirketle inşaat faaliyetleri, 410 şirketle seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri, 355 şirketle tarımsal ürünlerin ticareti sektörü oldu. 

        BU YIL 666 YENİ ŞİRKET

        Antalya'da, geçen yıl ocak-ekim döneminde ayda Rusya kaynaklı kurulan şirket sayısı 222 oldu. Aynı dönemde kentte en fazla şirket kuran Rusya vatandaşlarını, 101 şirketle İran, 95 şirketle Almanya, 49 şirketle Ukrayna vatandaşları takip etti. Yabancılar bu yıl ekim ayına kadar Antalya'da 666 yeni şirket kurdu. 2021 yılının 9 ayında açılan yabancı şirket sayısı 349, 2022 yılında ise 810 olarak gerçekleşti. Bu yılın 9 ayında açılan şirketlerin milliyetlere göre dağılımında Rusya'dan 238, Almanya'dan 59, İran'dan 57, Ukrayna'dan 44, Azerbaycan'dan 36 firma yer aldı.

        Türkiye'de yabancıların iş yatırımında 6 bin 108 şirket sayısıyla İstanbul'un ardından ikinci sırada yer alan Antalya, bu yıl yabancıların en fazla konut aldığı kent oldu. Bu yıl Türkiye'de yabancılara yönelik konut satışında ilk sırada yer alan Antalya'da, yabancılar ekim ayına kadar 10 bin 372 konut aldı. Geçen yıl Rusya- Ukrayna savaşı sonrası Antalya'da ocak-eylül döneminde yaşanan yabancılara yönelik konut satışı yoğunluğu bu yıl aynı dönemde gerçekleşmedi. Geçen yıl ocak-eylül döneminde 14 bin 656 olan yabancıya yönelik konut satışı, bu yıl aynı dönemde 10 bin 372'ye geriledi.

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