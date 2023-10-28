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        Dünya rekortmeni Ercümen'den 100'üncü yıla özel dalış

        TÜRKİYECumhuriyeti'nin 100'üncü yıl dönümü nedeniyle Antalya'da özel dalış gerçekleştiren Milli Sporcu ve Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen, "Benim için de tarifsiz bir duygu. Çok mutluyum" dedi. Ercümen, dalış sonrası özellikle kadınların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 13:19 Güncelleme: 28.10.2023 - 13:20
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        Dünya rekortmeni Ercümen'den 100'üncü yıla özel dalış
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        TÜRKİYECumhuriyeti'nin 100'üncü yıl dönümü nedeniyle Antalya'da özel dalış gerçekleştiren Milli Sporcu ve Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen, "Benim için de tarifsiz bir duygu. Çok mutluyum" dedi. Ercümen, dalış sonrası özellikle kadınların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

        Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Turizm kenti Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde Büyükşehir Belediyesi tarafından bir dizi etkinlik düzenlendi. Kadın ve erkek yüzücüler, 100'üncü yıl anısına açık deniz yüzme yarışı yaptı. Milli Sporcu ve Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen de Konyaaltı Sahili'nden tekneyle açılıp, serbest dalış gerçekleştirdi. Dipten, üzerinde 'Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında' yazılı pankartla su yüzeyine çıkan Ercümen'i hem sahildeki kalabalık hem de tekneden kendisini izleyenler uzun süre alkışladı. Ercümen, daha sonra su yüzeyine serilen Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Tekneyle yeniden karaya çıkan Şahika Ercümen, özellikle kadınların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Fotoğraf çektirmek isteyen kadınlar uzun süre birbirleriyle yarıştı. 

        Hem ilgiden, hem de 100'üncü yıla özel gerçekleştirilen etkinlikte bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Ercümen, "Benim için de tarifsiz bir duygu. 100'üncü yıl anısına özel, buraya gelmeden önce bir dalış gerçekleştirmiştik ve 106 metre ile dünya rekorunu kırdık. Çok mutluyum" dedi. 

        Antalya'da etkinliklerin coşkuyla sürdüğünü anlatan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, Ercümen'in başarılı bir sporcu olması nedeniyle Türk kadınının güçlü temsilcilerinden olduğunu söyledi.

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