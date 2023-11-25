GÜNCELLEME - Antalya'da sağanak etkili oluyor

Antalya'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce "Turuncu" kodla uyarı verilen kentte öğle saatlerinde başlayan yağış, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Sağanak, trafikte aksamalara neden oldu, bazı araçlar yolda oluşan su birikintilerinde ilerlemekte güçlük çekti.

Rüzgarın da etkili olduğu Konyaaltı Sahili'nde yüksek dalgalar oluştu.

Sağanak ve rüzgara rağmen sahil bandında bazı turistlerin bebek arabalarıyla yürüyüş yapmaları dikkati çekti.

- Bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Sağanak, akşam saatlerinde zaman zaman yerini doluya bıraktı. Yağışla birlikte kent merkezindeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Aksu ilçesindeki Kundu Çayı'nda bir balıkçı teknesi batarken, Serik ilçesindeki Çığırgan Deresi'nin taşması sonucu tarım arazileri su altında kaldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada ise yağış nedeniyle Düden Çayı'nda taşmalar meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için Düden Parkı'na ziyaretçi alınmayacağı bildirildi.

- Yağış etkisini sürdürecek

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Ayşe Gemici, AA muhabirine, kentte aralıklı kuvvetli gök gürültülü sağanağın yarın öğle saatlerine kadar sürmesini beklediklerini, öğleden sonra ise etkisini azaltacağını söyledi.

Gemici, vatandaşların, meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini kaydetti.