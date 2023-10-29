Antalyaspor - Başakşehir maçının ardından

SüperLig'in10'uncu haftasında Antalyaspor, sahasında konuk ettiği Başakşehir'i 1-0 yendi. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Antalyaspor Teknik Sorumlusu Joao Tralhao ile Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyetin 100'üncü yılını kutlayarak konuşmasına başlayan Antalyaspor Teknik Sorumlusu Joao Tralhao, "Çok kısa sürede Atatürk gibi liderinden, halkın ne kadar ilham aldığına şahit olma şansım oldu. Böyle güzel bir ülkenin 100'üncü yılını kutlamasına şahitlik etmek bizim açımızdan mutluluk verici. Dilerim ki nice 100 yıllar görürsünüz" dedi.

"HARİKA VE TAKTİKSEL BİR MAÇ ÇIKARDIK"

Zor bir maç olacağını bildiklerini ifade eden Tralhao, "Bireysel olarak kaliteli takım , organize bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk. Bugün aslında bizim günümüzdü. Çok iyi hazırlanmıştık. Gaziantep'te kötü bir maç çıkarmıştık, iş kazasıydı. Bu maça reaksiyon vermeliydik. Rakipten bağımsız olmalıydı bu reaksiyon. Hafta boyunca takımımıza bunun mesajlarını verdik. İşlerin iyi gitmediği zamanlarda davranışlar çok önemlidir. Takımımız işler iyi gitmediği bu haftada harika davranış gösterdi. Verdiğimiz bütün taktikleri çok net bir şekilde aldı. İşlerin kötü gittiği zamanlarda yanlış giden şeyleri düzeltmek zordur. Takıma ilk günden bu yana güvendiğimizi söyledik. İyi bir grubuz, kaliteli oyuncularımız var. Sezon boyunca da çok iyi performans göstermeyi hedefliyoruz. Harika ve taktiksel olarak iyi bir maç çıkardık. Gerçekten parıldayan bir performanstı. Kazandığımız için çok mutluyuz" diye konuştu.

ÇAĞDAŞ ATAN: AYAĞA KALKMAMIZ GEREKİYOR

Çok önemli bir maçı kaybettiklerini dile getiren Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Aslında maçın başından sonuna kadar kaybetmeyi hak ettiğimizi düşünmüyorum. Antalyaspor'u galibiyetten dolayı kutluyorum ama sadece alan kapatmaya çalışan bir rakibe karşı oynadık. Rakibin atmadan önce bir tane öncesinde, bir tane sonrasında iki tane pozisyonu vardı. İkinci yarıda tamamen topa sahip olup hücum etmeye çalıştık ama çok yeterli olmadı. 2-3 tane iyi pozisyonumuz vardı ama maalesef maçı bir duran topla kaybettik. Rakibin Buksa´nın iki tane duran toptan kafa topu dışında bir pozisyonu olduğunu hatırlamıyorum. Ayağa kalkmamız gerekiyor evet özellikle 7 tane maç oynadık 5 tanesi deplasman zor bir fikstürden geçtik. Açıkçası 2 tanesi de Galatasaray-Fenerbahçe bayağı yıprandığımız takım ama oyuncularımızın sahanın içinde daha fazla özgüvenli mücadele vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Biz onlara çok inanıyoruz, çok güveniyoruz. En az bizim onlara güvendiğimiz kadar onların da kendilerine maç ortamı içinde güvenmeleri gerekiyor. Antrenmanda çok şeyler iyi çıkıyor ama maçta bunları maça yansıtma konusunda biraz problem yaşıyoruz. Onun dışında oyuncularıma verdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"TENHADA SÖYLEYEMEYECEĞİN ŞEYLERİ KALABALIKTA SÖYLEMEMEK LAZIM"

Veysel Sarı ile maç içinde yaşadığı tartışmayla ilgili soruya Çağdaş Atan, "Maçın içinde bizim kulübeye doğru küfürlü, sinkaflı birkaç tane lafı oldu. Bizim penaltı beklediğimiz pozisyonda. Ben de orada kulübe ile muhatap olmamasını söyledim. Ona bazen tenhada söyleyemeyeceğin şeyleri kalabalıkta söylememek lazım. Veysel´e de uyarım bu. Çünkü bir kere de Malatya´da yardımcı hocayken bir futbolcuyla soyunma odasına gelip aynı sıkıntıyı yaşadı. Çok fazla göze batmaya gerek yok. Bizim de zaten antrenör olarak çok fazla yapabileceğimiz bir şey yok maalesef ama dediğim gibi o sinkaflı kelimeler bir futbolcuya özellikle rakip takımın kulübesine hiçbir zaman yakışmıyor. Ben hiçbir zaman bir futbolcuyla muhatap olmam, futbolcuların diğer rakip kulübe ile muhatap olmasına gerek yok. Maç sonunda da özür dilemeye geldi ben özrünü kabul etmedim" diye cevap verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Joao Tralhao'nun açıklamaları

- Çağdaş Atan'ın açıklamaları

DHA-Spor - Türkiye-Antalya - ADEM AKALAN

2023-10-29 22:30:20