Atatürk, Antalya'da denizde ve karada anıldı TÜRKİYECumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 85'inci ölüm yıl dönümünde Antalya'da anıldı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde insanlar sokaklarda, evlerinin balkonunda ve denizde saygı duruşuna geçti.

TÜRKİYECumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 85'inci ölüm yıl dönümünde Antalya'da anıldı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde insanlar sokaklarda, evlerinin balkonunda ve denizde saygı duruşuna geçti.

Mustafa Kemal Atatürk 85'inci ölüm yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Antalya'da da anıldı. Kentin ana arterlerinden Yüzüncü Yıl Caddesi'nde saatler 09.05'i gösterip sirenlerin çalmasıyla seyir halindeki sürücüler araçlarını yol kenarında durdurup flaşörlerini yakarak saygı duruşunda bulundu. Bu sırada kaldırımlarda yürüyenlerin yanı sıra, evlerinde bulunanlar saygı duruşunda bulundu. Cadde üzerinde Türk bayrağı asılı balkonlarına çıkan bir kadının, kucağına torununu alarak saygı duruşunda bulunduğu görüldü.

Konyaaltı Sahili'nde ise bir grup kadın saygı duruşunda bulunup ardından İstiklal Marşı okudu. Denizde yüzerken sirenleri duyan iki kişi de kıyıya yaklaşıp saygı duruşunda bulunarak Türk bayrağı açtı. Sahil bandında yürüyüş yapan bazı kişiler de sirenlerin çalmasıyla saygı duruşuna geçti.