Alanya´da dolu ve sağanak etkili oldu ANTALYA´nınAlanya ilçesinde öğle saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı ve ardından gelen sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

ANTALYA´nınAlanya ilçesinde öğle saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı ve ardından gelen sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Alanya kent merkezinde öğle saatlerinde önce dolu, ardından da sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı. İlçenin farklı bölgelerinde, oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler yollarda ilerlemekte zorlandı. Vatandaşlar apartmanların ve iş yerlerinin saçak altlarına sığınırken, esnaf ise fırçalarla dükkanlarının önünü temizlemeye çalıştı. Dolu yağışı, bazı bölgelerde foseptik taşmalarına neden oldu, apartman girişlerini su altında bıraktı.

Özellikle Alanya çarşı merkezinde etkili olan dolu yağışı, şehrin sokak ve caddelerini beyaza bürüdü. Alanya Belediyesi ve itfaiye ekipleri, su birikintilerini tahliye etmek ve tıkanan rögarları açmak için çalışmalara başladı. İş yerlerinde su tahliye çalışmalarına esnaf da destek verdi.

Ekiplerin çalışmaları sürüyor.