Falezlerden düştü, 30 dakikalık kalp masajıyla hayata tutundu

ANTALYA'da40 metrelik falezlerde dengesini kaybeden Muhittin Demir (38), denize düştü. Deniz polisi tarafından botla alınan ağır yaralı Demir, sağlık görevlilerinin 30 dakikalık kalp masajı sonrası hastaneye götürüldü.

Olay, saat 15.30 sularında Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'nde bulunan 40 metrelik falezlerde meydana geldi. Falezlerin kenarındaki Muhittin Demir, dengesini kaybederek denize düştü. Demir'in düştüğünü görenlerin ihbarıyla olay yerine deniz polisi sevk edildi. Deniz polisi suyun üzerinde hareketsiz haldeki Demir'i bota alarak Kaleiçi Yat Limanı'ndaki Deniz Polisi Şube Müdürlüğü'ne götürdü. Çağırılan ambulanstaki sağlık görevlilerince ağır yaralı Muhittin Demir'e bulunduğu yerde 30 dakika boyunca kalp masajı yapıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata tutunan Demir, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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