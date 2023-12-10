Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Falezlerden düştü, 30 dakikalık kalp masajıyla hayata tutundu

        ANTALYA'da40 metrelik falezlerde dengesini kaybeden Muhittin Demir (38), denize düştü. Deniz polisi tarafından botla alınan ağır yaralı Demir, sağlık görevlilerinin 30 dakikalık kalp masajı sonrası hastaneye götürüldü. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 17:08 Güncelleme: 10.12.2023 - 17:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Falezlerden düştü, 30 dakikalık kalp masajıyla hayata tutundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'da40 metrelik falezlerde dengesini kaybeden Muhittin Demir (38), denize düştü. Deniz polisi tarafından botla alınan ağır yaralı Demir, sağlık görevlilerinin 30 dakikalık kalp masajı sonrası hastaneye götürüldü. 

        Olay, saat 15.30 sularında Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'nde bulunan 40 metrelik falezlerde meydana geldi. Falezlerin kenarındaki Muhittin Demir, dengesini kaybederek denize düştü. Demir'in düştüğünü görenlerin ihbarıyla olay yerine deniz polisi sevk edildi. Deniz polisi suyun üzerinde hareketsiz haldeki Demir'i bota alarak Kaleiçi Yat Limanı'ndaki Deniz Polisi Şube Müdürlüğü'ne götürdü. Çağırılan ambulanstaki sağlık görevlilerince ağır yaralı Muhittin Demir'e bulunduğu yerde 30 dakika boyunca kalp masajı yapıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata tutunan Demir, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Annesi ve kardeşi heyelanda öldü! Acılı evlat konuştu!
        Annesi ve kardeşi heyelanda öldü! Acılı evlat konuştu!
        Damat 15 yaş büyük! 13 yaşındaki kız çocuğuna nişan yapıldı!
        Damat 15 yaş büyük! 13 yaşındaki kız çocuğuna nişan yapıldı!
        Anne ile oğlu heyelan altında kalmıştı! Cansız bedenleri bulundu!
        Anne ile oğlu heyelan altında kalmıştı! Cansız bedenleri bulundu!
        Parken'de yeni destan peşinde!
        Parken'de yeni destan peşinde!
        İş insanına silahlı saldırının görüntüleri çıktı!
        İş insanına silahlı saldırının görüntüleri çıktı!
        Meteoroloji saat verdi! 3 kent için sağanak uyarısı!
        Meteoroloji saat verdi! 3 kent için sağanak uyarısı!
        ABD'de şiddetli fırtına can aldı!
        ABD'de şiddetli fırtına can aldı!
        "Skuter" bir kez daha gündemde!
        "Skuter" bir kez daha gündemde!
        "3 transfer yapılmazsa..."
        "3 transfer yapılmazsa..."
        Taksicinin şoke eden görüntüsü! Direksiyonu bıraktı uyuşturucu kullandı!
        Taksicinin şoke eden görüntüsü! Direksiyonu bıraktı uyuşturucu kullandı!
        Sokak köpeğinden terapi köpeği olur mu? Oldu bile! Adı Tina
        Sokak köpeğinden terapi köpeği olur mu? Oldu bile! Adı Tina
        23 yaşındaki Serap çarşafa sarılı bulunmuştu! Katili 10 yıl sonra nasıl yakalandı?
        23 yaşındaki Serap çarşafa sarılı bulunmuştu! Katili 10 yıl sonra nasıl yakalandı?
        Galibiyeti Can'lı kutladı
        Galibiyeti Can'lı kutladı
        İSKİ, 1 aylık artışı açıkladı! 30 günde baraj doluluk oranı ne kadar arttı?
        İSKİ, 1 aylık artışı açıkladı! 30 günde baraj doluluk oranı ne kadar arttı?
        "Tarihi farkı kaçırdı"
        "Tarihi farkı kaçırdı"
        Dakikada 780 dolar kazandı
        Dakikada 780 dolar kazandı
        3 penaltı ve kırmızı iptali doğru mu?
        3 penaltı ve kırmızı iptali doğru mu?
        Çin'deki gizemli zatürre vakaları artıyor
        Çin'deki gizemli zatürre vakaları artıyor
        "Türkiye'yi çok özledim"
        "Türkiye'yi çok özledim"
        En iyi film Oscar’ının en güçlü adayları
        En iyi film Oscar’ının en güçlü adayları

        Benzer Haberler

        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        17 yaşındaki Saffet, babasının otomobiliyle yaptığı kazada öldü (2)
        17 yaşındaki Saffet, babasının otomobiliyle yaptığı kazada öldü (2)
        Antalya'da şarampole devrilen otomobili kullanan genç öldü
        Antalya'da şarampole devrilen otomobili kullanan genç öldü
        17 yaşındaki Saffet, babasının otomobiliyle yaptığı kazada öldü
        17 yaşındaki Saffet, babasının otomobiliyle yaptığı kazada öldü
        Serik'te evin garajına giren araç, otomobil ile tekneye çarptı
        Serik'te evin garajına giren araç, otomobil ile tekneye çarptı