Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Son dakika haberi A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu belli oldu! - Futbol Haberleri

        Son dakika haberi A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu belli oldu!

        A Milli Takım'ın EURO 2024'te mücadele edeceği 26 kişilik kadrosu açıklandı. Kadrodan 6 isim çıkarıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2024 - 23:17 Güncelleme: 07.06.2024 - 23:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu belli oldu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek A Milli Takım'ın 26 kişilik nihai kadrosu belli oldu.

        Ay-yıldızlıların teknik direktörü Vincenzo Montella, 32 kişilik aday kadrodan Doğan Alemdar, Cenk Özkacar, Abdülkadir Ömür, Can Uzun, Berat Özdemir ve Oğuz Aydın'ı çıkararak Almanya kafilesini belirledi.

        İşte A Milli Takım'ın 26 kişilik EURO 2024 kadrosu:

        Kaleci: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır

        Defans: Mert Müldür, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Merih Demiral, Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu

        Orta saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan

        Forvet: İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Bertuğ Yıldırım, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy, Yusuf Yazıcı

        Milli Takım'da sakatlıkları nedeniyle Çağlar Söyüncü, Enes Ünal ve Ozan Kabak daha önce aday kadrodan çıkarılmıştı.

        REKLAM

        Almanya'nın ev sahipliği yapacağı EURO 2024, 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.

        A Milliler, F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

        DOĞAN ALEMDAR KAMPTA KALACAK

        Öte yandan TFF, 26 kişilik listede yer almayan kaleci Doğan Alemdar'ın Milli Takım kampında kalmaya devam edeceğini açıkladı.

        TFF’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        “A Millî Takımımızın EURO 2024 geniş kadrosunda yer alan Doğan Alemdar, turnuva boyunca gerçekleştirilecek tüm idmanlardaki kaleci yeterliliğini sağlayabilmek adına kampta kalmaya devam edecek.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Şimşek'ten kur korumalı mevduat açıklaması!
        Bakan Şimşek'ten kur korumalı mevduat açıklaması!
        Ünlü uyuşturucu kaçakçısı yakalandı
        Ünlü uyuşturucu kaçakçısı yakalandı
        Üniversiteli motokurye Ata Emre'yi öldüren katil kaç yaşında? Topuk kanı ve hastane kayıtları istendi
        Üniversiteli motokurye Ata Emre'yi öldüren katil kaç yaşında? Topuk kanı ve hastane kayıtları istendi
        Başkent'te sağanak yağış
        Başkent'te sağanak yağış
        Belçika'da öğrencilerden Filistin'e destek gösterisi
        Belçika'da öğrencilerden Filistin'e destek gösterisi
        Beşiktaş Brad Friedel'ı açıkladı!
        Beşiktaş Brad Friedel'ı açıkladı!
        Rusya'dan AB'ye "Türkiye" eleştirisi
        Rusya'dan AB'ye "Türkiye" eleştirisi
        Korelilerin Fiddy metodu nedir, nasıl uygulanır?
        Korelilerin Fiddy metodu nedir, nasıl uygulanır?
        Biden, Zelenskiy'den özür diledi
        Biden, Zelenskiy'den özür diledi
        Beşiktaş'ta Vedat Muriç'i istiyor!
        Beşiktaş'ta Vedat Muriç'i istiyor!
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Van Gölü'nde tespit edildi... İlk kez kayıt altında!
        Van Gölü'nde tespit edildi... İlk kez kayıt altında!
        Bilgileriniz Dark Web'de bulundu!
        Bilgileriniz Dark Web'de bulundu!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        "Nafakanı gururla ödeyeceğim"
        "Nafakanı gururla ödeyeceğim"
        Florentino Perez Arda Güler'i aradı
        Florentino Perez Arda Güler'i aradı
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        'Ev sahibi' isyanı
        'Ev sahibi' isyanı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası