Son dakika haberi A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu belli oldu!
A Milli Takım'ın EURO 2024'te mücadele edeceği 26 kişilik kadrosu açıklandı. Kadrodan 6 isim çıkarıldı.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek A Milli Takım'ın 26 kişilik nihai kadrosu belli oldu.
Ay-yıldızlıların teknik direktörü Vincenzo Montella, 32 kişilik aday kadrodan Doğan Alemdar, Cenk Özkacar, Abdülkadir Ömür, Can Uzun, Berat Özdemir ve Oğuz Aydın'ı çıkararak Almanya kafilesini belirledi.
İşte A Milli Takım'ın 26 kişilik EURO 2024 kadrosu:
Kaleci: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır
Defans: Mert Müldür, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Merih Demiral, Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu
Orta saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan
Forvet: İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Bertuğ Yıldırım, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy, Yusuf Yazıcı
Milli Takım'da sakatlıkları nedeniyle Çağlar Söyüncü, Enes Ünal ve Ozan Kabak daha önce aday kadrodan çıkarılmıştı.
Almanya'nın ev sahipliği yapacağı EURO 2024, 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.
A Milliler, F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.
DOĞAN ALEMDAR KAMPTA KALACAK
Öte yandan TFF, 26 kişilik listede yer almayan kaleci Doğan Alemdar'ın Milli Takım kampında kalmaya devam edeceğini açıkladı.
TFF’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“A Millî Takımımızın EURO 2024 geniş kadrosunda yer alan Doğan Alemdar, turnuva boyunca gerçekleştirilecek tüm idmanlardaki kaleci yeterliliğini sağlayabilmek adına kampta kalmaya devam edecek.”