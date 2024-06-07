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        Manavgat'ta kırsal alanda çıkan iki ayrı yangın kontrol altına alındı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan iki ayrı kırsal alan yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 19:19 Güncelleme: 07.06.2024 - 19:19
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        Manavgat'ta kırsal alanda çıkan iki ayrı yangın kontrol altına alındı
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan iki ayrı kırsal alan yangını kontrol altına alındı.

        Kızılağaç Mahallesi'nde yerleşim yerine yakın kırsal alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

        Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin de karadan ve havadan verdiği destekle yangın kontrol altına alındı. Yangında, narenciye ve zeytin ağaçları ile bazı arı kovanları zarar gördü.

        Karacalar Mahallesi'nde seralara yakın noktada çıkan yangın da itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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