Manavgat'ta kırsal alanda çıkan iki ayrı yangın kontrol altına alındı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan iki ayrı kırsal alan yangını kontrol altına alındı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan iki ayrı kırsal alan yangını kontrol altına alındı.
Kızılağaç Mahallesi'nde yerleşim yerine yakın kırsal alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin de karadan ve havadan verdiği destekle yangın kontrol altına alındı. Yangında, narenciye ve zeytin ağaçları ile bazı arı kovanları zarar gördü.
Karacalar Mahallesi'nde seralara yakın noktada çıkan yangın da itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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