Tartıştığı eşini darbederek öldürdü

Olay, saat 20.00 sıralarında Cuma Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan M.T. ile eşi Nursel Türkmen arasında evde, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.T, eşi Nursel Türkmen’i öldüresiye darbetti. Talihsiz kadın ağır darbelerle hareketsiz kalırken, şüpheli koca ise olay yerinden kaçtı. Çiftin evinden gelen sesleri duyan komşuları ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce girilen evde yapılan kontrolde talihsiz kadının yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Türkmen'in cenazesi, savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis, eşini darbederek öldüren M.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.