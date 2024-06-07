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        Haberler Sağlık Siyah nokta temizliğinde Korelilerin Fiddy metodu nedir, nasıl uygulanır? | Sağlık Haberleri

        Siyah nokta temizliğinde Korelilerin Fiddy metodu nedir, nasıl uygulanır?

        Korelilerin görenleri kıskandıran cilt bakım rutinlerinin temelinde fiddy metodunun olduğunu biliyor muydunuz? Siz de bu yöntem sayesinde siyah noktalarınıza veda edebilir ve pürüzsüz bir cilde sahip olabilirsiniz. İşte fiddy metoduna dair merak edilen her şey ve uygulama aşamaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2024 - 19:00 Güncelleme: 07.06.2024 - 15:04
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        Güzelliğin sırrı Kore cilt bakım rutinlerinde saklı ve bu sır, herkesin imrenerek baktığı pürüzsüz ciltlerin temelinde yatan fiddy metodu ile mümkün oluyor. Siyah noktalara elveda demeye ve ışıl ışıl bir cilde merhaba demeye hazır mısınız? İşte fiddy metodunun tüm detayları ve adım adım uygulama aşamaları…

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        FİDDY METODU NEDİR?

        Cilt bakımı, sağlıklı ve parlak bir cilde sahip olmanın anahtarıdır. Ancak, doğru ürünleri ve teknikleri bulmak bazen zor olabilir. İşte tam bu noktada Tracy “Fiddy” Ko'nun öncülüğünde popüler hale gelen Fiddy Metodu devreye giriyor.

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        Fiddy Metodu, Güney Kore cilt bakımı tekniklerine dayanarak cildi nemlendirme, gençleştirme ve ışıltı katma üzerine yoğunlaşan, üç aşamalı bir cilt bakım rutinidir. Bu yöntem, K-Beauty (Kore güzellik) hareketinin bir parçası olarak bilinir ve kişisel ihtiyaçlara göre özelleştirilebilir olmasıyla dikkat çeker.

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        UYGULAMA AŞAMALARI

        Fiddy metodu uğraştırıcı sanılsa da aslında oldukça basit aşamalardan oluşur. Özellikle üç ana noktaya dikkat edildiği sürece siz de kolaylıkla fiddy metodunu cildinize uygulayabilirsiniz. İşte o aşamalar:

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        1. ADIM: CİLT TEMİZLİĞİ

        Fiddy metodunun ilk adımı çoğu cilt bakım uygulamasında olduğu gibi cilt temizliğidir. Salisilik asit içeren bakım ürünleri, cildinizi yumuşatarak kolayca temizlenmesine olanak tanır. Salistik asit içeren bir ürün kullanmıyorsanız cilt bakımınızdaki normal temizleme rutininize de devam edebilirsiniz.

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        CİLT TEMİZLİĞİ NASIL YAPILMALI?

        İki aşamalı temizlik yöntemiyle ciltteki kir, yağ ve makyaj kalıntıları tamamen arındırılır. İlk olarak, yağ bazlı bir temizleyici kullanılarak makyaj ve güneş kremi çözülür. Ardından, su bazlı bir temizleyiciyle cilt derinlemesine temizlenir. Bu çift aşamalı temizlik, ciltteki gözeneklerin tıkanmasını engeller ve sonraki adımlar için cildi hazırlar.

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        2. ADIM: KİL MASKESİ

        Kil maskesi ya da BHA içeren bakım maskeleri metodun ikinci adımında önemli bir yer tutar. Özellikle kil, cildi doğal bir şekilde temizlenmesini sağlayan mucizevi bir üründür. Kil maskesi, cilt gözeneklerinin derinliklerine inerek kirleri kolayca temizlerken, sebum emici özelliği sayesinde cildin yağ dengesini de sağlıyor. Maskenin cilt yüzeyinde kurumasını beklemek önemli, çünkü bu süreçte kilin etkisi maksimuma ulaşıyor. Ancak, kuru ve hassas ciltler için dikkatli kullanım öneriliyor.

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        3. ADIM: YAĞ BAZLI TEMİZLEYİCİ

        Fiddy Metodunun son aşaması, cildi derinlemesine temizlemek için yağ bazlı temizleyiciler kullanmaktır. Bu temizleyiciler, kil maskesiyle temizlenemeyen kalıntıları da yok eder. En iyi sonuçlar için komedonejik olmayan yağ serumları kullanılmalıdır. Yağ bazlı temizleyici ürünlerin ciltte 15 dakika bekletilmesi, cildi pürüzsüz ve aydınlık hale getirir. Bu şekilde Fiddy Metodunun tüm avantajlarından faydalanmış olursunuz.

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        FİDDY METODU KAÇ GÜNDE BİR YAPILIR?

        Fiddy metodu genellikle günde bir kere uygulanabilir. Özellikle metod derin bir temizlik içerdiğinden akşam rutininize yedirmek daha faydalı olabilecektir.

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