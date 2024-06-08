Denizden çıkan sır cinayetle ilgili yeni gelişme

Büyükçekmece'nin Mimar Sinan Sahili'nde sabah saatlerinde balıkçılar tarafından denizde cansız beden görüldü. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, halıya sarılı dambılla bağlanan cansız bedenin yapılan incelemesinde 24 yaşındaki Sedef Güler'e ait olduğu belirlendi.

4 GÜNDÜR KAYIPMIŞ Genç kızın öldürüldüğü ortaya çıkmasının ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemede genç kızın anne ve babasının boşandığı belirlendi. Annesi ile Avcılar’da kaldığı öğrenilen genç kızdan aile 4 gündür haber alamadığı ve dün akşamüstü de annesi kayıp başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı.