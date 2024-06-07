Büyükçekmece'de elleri ve kolları bağlanmış ceset bulundu

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Büyükçekmece'nin Mimar Sinan Sahili'nde sabah saatlerinde balıkçılar tarafından denizde ceset görüldü.

Balıkçıların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

AYAĞINA AĞIRLIK BAĞLAMIŞLAR

Sahil güvenlik ekiplerinin kıyıya çıkardığı cesedin bir kadına ait olduğu belirlendi.

Üzerinden kimlik çıkmadığı bilgisine ulaşılan cesedin inceleme sonrası Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderileceği öğrenildi.

Yapılan ilk incelemelerde cesedin elleri ve kollarının bağlı ve ayağında ağırlık olduğu belirlendi. Polis kadının bir cinayete kurban gittiği değerlendirmesinde bulunurken ayağında da ağırlık bağlı olduğu öğrenildi.