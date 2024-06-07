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        Haberler Gündem Güncel Büyükçekmece'de elleri ve kolları bağlanmış ceset bulundu | Son dakika haberleri

        Büyükçekmece'de elleri ve kolları bağlanmış ceset bulundu

        İstanbul Büyükçekmece'de balıkçılar denizde kadın cesedi buldu. Kıyıya çıkarılan cesedin üzerinde kimlik bulunmazken eli ve kolunun bağlı ve ayağında ağırlık olduğu öğrenildi. Kadının cinayete kurban gitmiş olabileceği değerlendiriliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2024 - 11:40 Güncelleme: 07.06.2024 - 11:55
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        Ellerini ve kollarını bağlayıp denize atmışlar
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        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Büyükçekmece'nin Mimar Sinan Sahili'nde sabah saatlerinde balıkçılar tarafından denizde ceset görüldü.

        Balıkçıların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

        AYAĞINA AĞIRLIK BAĞLAMIŞLAR

        Sahil güvenlik ekiplerinin kıyıya çıkardığı cesedin bir kadına ait olduğu belirlendi.

        Üzerinden kimlik çıkmadığı bilgisine ulaşılan cesedin inceleme sonrası Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderileceği öğrenildi.

        Yapılan ilk incelemelerde cesedin elleri ve kollarının bağlı ve ayağında ağırlık olduğu belirlendi. Polis kadının bir cinayete kurban gittiği değerlendirmesinde bulunurken ayağında da ağırlık bağlı olduğu öğrenildi.

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        #İstanbul büyükçekmece
        #kadın cesedi
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