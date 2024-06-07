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        Antalya Valiliği orman yangınlarına karşı alınan tedbirleri açıkladı

        Antalya Valiliği, izin verilen piknik ve mesire alanları dışındaki ormanlık alanlara girişlerin 7 Haziran-31 Ekim arasında yasaklandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 20:23 Güncelleme: 07.06.2024 - 20:23
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        Antalya Valiliği orman yangınlarına karşı alınan tedbirleri açıkladı
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        Antalya Valiliği, izin verilen piknik ve mesire alanları dışındaki ormanlık alanlara girişlerin 7 Haziran-31 Ekim arasında yasaklandığını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, yazın gelmesiyle ormanlık alanlar ve tarım arazilerinde araç ve insan hareketliliğinin önemli ölçüde arttığının gözlemlendiği belirtildi.

        Bu artışa bağlı olarak orman yangınları yaşanabileceğinin değerlendirildiği aktarılan açıklamada, "Orman yangınlarının önlenmesi" konulu genelge yayımlandığı kaydedildi.

        Söz konusu genelgede, alınan tedbirler şöyle sıralandı:

        "Ormanlarda izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakmak veya izin verilen yerlerde yakılan ateşi söndürmeden mahalli terk etmek, ormanlara sönmemiş sigara veya yangına dolaylı olarak yol açabilecek madde atmak, ormanlara yakın mesafede anız veya benzeri bitki örtüsü yakmak yasaktır. Ormanlık alanların 4 kilometre civarındaki yerlerde havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmayacaktır. Belirlenen piknik ve mesire alanları dışındaki ormanlara girişler 7 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında yasaktır. Piknik ve mesire yerlerinde de 31 Ekim tarihine kadar 21.00 ve 08.30 saatleri arasında mangal, semaver ve ateş yakılmayacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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