        Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan hortumda bir kişi yaralandı

        Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan hortumda bir kişi yaralandı

        Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan hortumda bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 01:02 Güncelleme: 27.01.2026 - 01:02
        Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan hortumda bir kişi yaralandı
        Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan hortumda bir kişi yaralandı.

        Kumköy Mahallesi Aksu Çayı'nda etkili olan hortumda, bakım için karaya çekilen tur ve balıkçı tekneleri zarar gördü. Bazı tekneler devrildi, bazıları 100 metre sürüklendi.


        Bu sırada bölgede bulunan İsmail Aksakal (75) yaralandı. Aksakal, Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kundu-Kadriye yolundaki bazı trafik levhaları da yola devrildi.

        Kundu Mahalle Muhtarı Ali Çiftçioğlu, hortumun Aksu Çayı kenarındaki teknelerde hasara yol açtığını söyledi.

        Süleyman Metin de hortum sonrası gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadıklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

