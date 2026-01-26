Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME - Antalya'da etkili olan fırtına ve hortum bazı ev, sera ve araçlara zarar verdi

        Antalya'nın Kumluca, Finike, Demre ile Kaş ilçelerinde etkili olan hortum bazı ev, sera ve araçlarda hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 22:31 Güncelleme: 26.01.2026 - 22:31
        GÜNCELLEME - Antalya'da etkili olan fırtına ve hortum bazı ev, sera ve araçlara zarar verdi
        Antalya'nın Kumluca, Finike, Demre ile Kaş ilçelerinde etkili olan hortum bazı ev, sera ve araçlarda hasara yol açtı.

        Akşam saatlerinde çıkan hortum, Antalya'nın batı ilçelerini etkiledi. Kumluca, Finike, Demre, Kaş'ta hortum nedeniyle bazı evlerin çatısı, trafik levhaları uçtu, elektrik direkleri zarar gördü, ağaçlar devrildi. Bu bölgedeki bazı evlerin yanı sıra seralarda da hasar oluştu. Finike sahil yolunda devrilen trafik levhası bir araçta hasara yol açtı.

        Kaş ilçesi Sarıbelen Mahallesi'nde yaklaşık 10 ev zarar gördü. Sarıbelen Mahallesi Muhtarı Mevlüt Küçükkaya, hasar tespit çalışmasına başladıklarını, can kaybının olmamasının tek sevindirici taraf olduğunu söyledi.

        Kumluca ilçesi Mavikent Mahallesi'nde hasar gören seralarda inceleme yapan Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe ise "Can kaybı, yaralı olmaması bizim için en büyük teselli. Gün ağarınca hasar tespit çalışmasına başlayacağız. Tüm çiftçimize geçmiş olsun." açıklamasını yaptı.

        - Sarısu Deresi taştı

        Fırtına ve kuvvetli yağış, Antalya kent merkezinde de hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ağaç fırtına nedeniyle devrildi. Kepez ilçesinde bir spor tesisinin çatısı çöktü.

        Konyaaltı ilçesindeki Sarısu Deresi'nin debisinin yükselmesi sonucu taşkın oluştu. Bazı araçlar suyla dolan yollarda kaldı. İtfaiye ekipleri taşkının etkilediği sokaklardaki evlerin garaj, bodrum katı ve otoparklarının su basmaması için çalışma başlattı.

        Trafik ekipleri, taşkından etkilenen çevre yolları geçici olarak ulaşıma kapattı.

        Öte yandan Döşemealtı ilçesinde de dolu etkisini gösterdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

