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        Falezlerden düşen 2 üniversiteli hayatını kaybetti 

        ANTALYA'da yılbaşı gecesi arkadaşlarıyla eğlendikten sonra falezlerin kenarında bir süre oturan üniversite öğrencileri Burak Gelir (21) ile Hilal Öğütlü (20), 40 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 11:58 Güncelleme: 02.01.2024 - 12:00
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        Falezlerden düşen 2 üniversiteli hayatını kaybetti 
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        ANTALYA'da yılbaşı gecesi arkadaşlarıyla eğlendikten sonra falezlerin kenarında bir süre oturan üniversite öğrencileri Burak Gelir (21) ile Hilal Öğütlü (20), 40 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

        Olay, 1 Ocak saat 04.00 sıralarında Muratpaşa ilçesinde bulunan Karaalioğlu Parkı falezlerde meydana geldi. Karaalioğlu Parkı'na arkadaşlarıyla eğlenmeye giden Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi 1'inci sınıf öğrencisi Burak Gelir ile Sosyal Bilimler MYO Büro Hizmetleri ve Sekreterlik 1'inci sınıf öğrencisi Hilal Öğütlü, bir süre eğlendikten sonra parkta bulunan tarihi Hıdırlık Kulesi yakınlarındaki falezlere çıktı. Burada bir süre oturan iki genç, bilinmeyen nedenle 40 metre yükseklikten kayalık zemine düştü. 

        Olayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Deniz polisi ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla Hilal Öğütlü ile Burak Gelir'in cenazesi, bulundukları yerden alınarak Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Dün akşam saatlerinde de iki gencin yakınları Adli Tıp Kurumu Morguna gelerek cesetleri aldı. Hilal Öğütlü'nün cansız bedeni defnedilmek üzere Konya'ya, Burak Gelir ise İzmir'e götürüldü.

        Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan, sosyal medya hesabından olaya ilişkin açıklama yaptı. Rektör Özkan, "Yıla maalesef çok kötü bir haber ile başladık. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencimiz Burak Gelir ile Sosyal Bilimler MYO öğrencimiz Hilal Öğütlü'nün vefat haberlerini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Her ölüm zor ancak yaşamının baharında iki gencimizi kaybetmek daha da üzücü. Öğrencilerimize Allah'tan rahmet, aileleri ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Akdeniz Üniversitesi ailemizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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