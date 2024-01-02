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        Antalya turizminin yeni rekor yılı 2023

        ANTALYA 2023 yılında turizmde tüm zamanların rekorunu kırdı. Kente 2023 yılında dış hatlardan 15 milyondan fazla yolcu giriş yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 11:59 Güncelleme: 02.01.2024 - 12:00
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        Antalya turizminin yeni rekor yılı 2023
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        ANTALYA 2023 yılında turizmde tüm zamanların rekorunu kırdı. Kente 2023 yılında dış hatlardan 15 milyondan fazla yolcu giriş yaptı.

        Antalya'da, 15 milyon 280 bin turistin geldiği 2019 yılındaki tüm zamanların rekoru, 2023 yılında 15 milyon 689 bin 258 turist sayısıyla kırıldı. 2023, Antalya turizm tarihinde tüm zamanların en çok yabancı turist sayısına ulaşılan yılı oldu. 

        Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak- 31 Aralık 2023 tarihleri arasında gelen 15 milyon 689 bin 258 turist sayısıyla Antalya, 13 milyon 508 bin 632 turistin geldiği 2022 yılına göre yüzde 16 artış gösterdi. Daha önceki tüm zamanların rekoru olan 15 milyon 280 bin 763 turistin geldiği 2019 yılına göre de yüzde 3'lük artış yaşandı. 31 Aralık itibarıyla 2023 yılı turizmde yeni rekor yılı oldu.

        EN İYİ ARALIK

        Sadece aralık ayı dikkate alındığında 2023 yılı yine tüm zamanların en iyi aralık ayı olarak kayıtlara geçti. 2019 yılının aralık ayında giriş sayısı 243 bin 56, 2022 yılının aralık ayında giriş sayısı 295 bin 783 olurken, Aralık 2023 giriş sayısı ise 317 bin 474 olarak gerçekleşti.

        RUS VE ALMANLAR İLK SIRADA

        Antalya 2023 yılında, 3 milyon 461 bin 762 kişi ve yüzde 14,10'luk artış oranıyla en çok Rusya'dan ziyaretçi ağırladı. Rusları 3 milyon 363 bin 510 kişi ve yüzde 19'luk artış ile Almanya, 1 milyon 318 bin 215 turist sayısı ve yüzde 14,85'lik artış ile İngiltere, 1 milyon 68 bin 150 turist sayısı ve yüzde 39,60'lık artış ile Polonya takip etti. Antalya'ya en çok ziyaretçi gönderen 10 ülke arasında sırasıyla Hollanda, Kazakistan, Romanya, Çek Cumhuriyeti, İsrail ve Ukrayna yer aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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