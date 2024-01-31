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        SMA hastası Samet'in en büyük hayali, doğum gününde gerçek oluyor

        ANTALYA'da bir süredir tedavi için bulunan SMA Tip-2 hastası Efe Samet Aslan'ın (18), sahnede stand up gösterisi yapma hayali gerçek oluyor. Doğum gününde sahneye nefes almasını sağlayacak cihazlarla çıkacak olan Aslan'ın yapacağı gösteriden elde edilecek gelir de kendisiyle aynı kaderi paylaşan ablasının tedavisi için kullanılacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 09:58 Güncelleme: 31.01.2024 - 10:00
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        SMA hastası Samet'in en büyük hayali, doğum gününde gerçek oluyor
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        ANTALYA'da bir süredir tedavi için bulunan SMA Tip-2 hastası Efe Samet Aslan'ın (18), sahnede stand up gösterisi yapma hayali gerçek oluyor. Doğum gününde sahneye nefes almasını sağlayacak cihazlarla çıkacak olan Aslan'ın yapacağı gösteriden elde edilecek gelir de kendisiyle aynı kaderi paylaşan ablasının tedavisi için kullanılacak.

        İstanbul'da oturan Zeliha Nur (24) ile Efe Samet Aslan kardeşlere çocuk yaşta SMA Tip-2 teşhisi konuldu. Çocukluktan bu yana vakitlerinin çoğunu evde geçirmek zorunda kalan kardeşlerden Samet Aslan, bir süre sonra makinelere bağlı yaşamaya başladı. O günden sonra ailesi de Samet'i hayata bağlayacak bir uğraş içerisine girdi. Bu sırada Samet, sosyal medya hesaplarında paylaşmak için ablası ile mizah videoları çekmeye başladı.

        SAMET'İN HAYALİ İÇİN BİR ARAYA GELDİLER

        İlk paylaştıkları videolarda hastalığı kullandıklarına dair tepkiler alan Aslan kardeşler, video çekmeyi sürdürdü. Videoları binlerce kişi tarafından izlenen kardeşler, bir yandan da sosyal medya mecralarından gelir elde edip, ihtiyaçları olan makineleri almak için çalıştı. Bu sırada Aslan kardeşler, Antalya SMA ve Genetik Hastalıklarla Mücadele Derneği'nce tedavi için Antalya'ya getirildi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavilerine başlayan kardeşler, hayallerini gerçekleştirmek için de fırsat yakaladı. Derneğin aldığı cihaz ile ilk kez uzun süre dışarıda vakit geçiren Samet, deniz kenarına ve konsere gitti. Samet en büyük hayali olan stand up gösterisini yapmak için de bir fırsat yakaladı. Kentteki dernekler, bir araya gelerek Samet'in hayalini gerçekleştirmek için girişimlerde bulundu.

        Samet'in sahneye çıkma hayalini doğum gününde gerçekleştirmesi için yapılan program 'SMA Hastası Samet'in Doğum Günü Partisi' olarak duyuruldu. 13 Şubat'ta Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan etkinlikte Samet, nefes alması için gerekli olan cihazlarla ve tekerlekli sandalyesi ile sahneye çıkacak. Etkinlik için yapılan bilet satışlarından elde edilecek gelir de SMA hastası Aslan kardeşlerin tedavisinde kullanılacak.

        'SMA HASTASI OLUP DA STAND UP YAPAN İLK KİŞİ OLACAĞIM'

        En büyük hayalini gerçekleştireceğini söyleyen Efe Samet Aslan, "4 yıl önce sosyal medyada paylaşımlar yapmaya başlarken iki amacım vardı. Gülmenin önüne hiçbir şeyin geçemeyeceğini kanıtlamak ve sahneye çıkıp, bir stand up gösterisi yapabilmekti. Bu hayalimi duyup, birilerinin bana yardım etmesi, beni çok mutlu etti. Sonunda doğum günümde hayalimi gerçekleştiriyorum. Dünyada SMA hastası olup da stand up yapan ilk kişi olacağım. Hayalime ortak olmak istiyorsanız, bilet alarak destek olabilirsiniz" dedi.

        DHA-Genel - Türkiye-Antalya - Semih ERSÖZLER

        2024-01-31 09:52:23

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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