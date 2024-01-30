Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da son bir haftada çeşitli suçlardan aranan 182 kişi tutuklandı

        Antalya'da haklarında arama kararı bulunan ve polisin düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 2 bin 850 kişiden 182'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 16:45 Güncelleme: 30.01.2024 - 16:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da son bir haftada çeşitli suçlardan aranan 182 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da haklarında arama kararı bulunan ve polisin düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 2 bin 850 kişiden 182'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şüpheli ve hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

        Bu kapsamda son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda başta "kasten öldürme, kasten yaralama, dolandırıcılık, yağma, kumar, fuhşa teşvik aracılık veya zorlama, hırsızlık" gibi çeşitli suçlardan aranan 2 bin 850 kişi yakalandı.

        Gözaltına alınan bu kişilerden 182'si emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Yapılan çalışmalarda, ruhsatsız 65 silah, 220 fişek ile hırsızlık malzemesi olduğu değerlendirilen 15 bisiklet, 3 cep telefonu, çok sayıda gıda ve giyim malzemesi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin avro ele geçirildi.

        Asayiş uygulamalarında aranması bulunan 2 otomobil ile 13 motosiklet yakalanırken, umuma açık işletmelerde yapılan denetimlerde, 4 işletme ve 16 şahsa adli ve idari işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı! İ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı! İ
        Bakan Fidan'dan Montrö açıklaması
        Bakan Fidan'dan Montrö açıklaması
        Süper Lig'de 23. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 23. haftanın panoraması!
        James Webb 60 milyon ışık yılı uzaklıktaki galaksiyi görüntüledi
        James Webb 60 milyon ışık yılı uzaklıktaki galaksiyi görüntüledi
        Cedric Soares adım adım Aslan oluyor
        Cedric Soares adım adım Aslan oluyor
        18 yaşındaki Emre'nin kahreden ölümü!
        18 yaşındaki Emre'nin kahreden ölümü!
        Paşa'nın parlayan yıldızı!
        Paşa'nın parlayan yıldızı!
        İsrail'den Batı Şeria'da hastaneye baskın
        İsrail'den Batı Şeria'da hastaneye baskın
        Aslan Fransa'ya kanatlandı!
        Aslan Fransa'ya kanatlandı!
        En büyük tehlike! Yüzde 99’umuz onu soluyor
        En büyük tehlike! Yüzde 99’umuz onu soluyor
        Antakya nasıl yeniden ayağa kalkar?
        Antakya nasıl yeniden ayağa kalkar?
        Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
        Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
        Kilisedeki saldırı ile ilgili sıcak gelişme!
        Kilisedeki saldırı ile ilgili sıcak gelişme!
        Henüz 6 yaşında... Ödevini yapıp gaza basıyor!
        Henüz 6 yaşında... Ödevini yapıp gaza basıyor!
        "260 milyon lira dağıttık"
        "260 milyon lira dağıttık"
        Okan Buruk transferde isim verdi!
        Okan Buruk transferde isim verdi!
        Aşı uyarısı! "Çok gebe kayıplarımız oldu" diye duyurdu!
        Aşı uyarısı! "Çok gebe kayıplarımız oldu" diye duyurdu!
        Maldivler'de vekillerin yumruk yumruğa kavgası
        Maldivler'de vekillerin yumruk yumruğa kavgası
        Durdurma davası yeni boyut kazandı
        Durdurma davası yeni boyut kazandı
        Şubatta doğalgaza zam gelecek mi?
        Şubatta doğalgaza zam gelecek mi?

        Benzer Haberler

        Antalya'nın Kaş ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
        Antalya'nın Kaş ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
        İşitme Engelliler Futsal A Milli Takım seçme kampı Antalya'da yapıldı
        İşitme Engelliler Futsal A Milli Takım seçme kampı Antalya'da yapıldı
        Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tütüncü, gençlerle buluştu
        Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tütüncü, gençlerle buluştu
        Yargı iki yılda 24 milyon dava ve dosyada karar verdi, 11 milyonu bekliyor
        Yargı iki yılda 24 milyon dava ve dosyada karar verdi, 11 milyonu bekliyor
        2024 Balkan Open Golf Turnuvası sona erdi
        2024 Balkan Open Golf Turnuvası sona erdi
        Antalya'da denizi kirleten 35 gemiye ceza kesildi
        Antalya'da denizi kirleten 35 gemiye ceza kesildi