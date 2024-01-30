Antalya'da son bir haftada çeşitli suçlardan aranan 182 kişi tutuklandı Antalya'da haklarında arama kararı bulunan ve polisin düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 2 bin 850 kişiden 182'si tutuklandı.

Antalya'da haklarında arama kararı bulunan ve polisin düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 2 bin 850 kişiden 182'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şüpheli ve hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda başta "kasten öldürme, kasten yaralama, dolandırıcılık, yağma, kumar, fuhşa teşvik aracılık veya zorlama, hırsızlık" gibi çeşitli suçlardan aranan 2 bin 850 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan bu kişilerden 182'si emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Yapılan çalışmalarda, ruhsatsız 65 silah, 220 fişek ile hırsızlık malzemesi olduğu değerlendirilen 15 bisiklet, 3 cep telefonu, çok sayıda gıda ve giyim malzemesi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin avro ele geçirildi.

Asayiş uygulamalarında aranması bulunan 2 otomobil ile 13 motosiklet yakalanırken, umuma açık işletmelerde yapılan denetimlerde, 4 işletme ve 16 şahsa adli ve idari işlem yapıldı.