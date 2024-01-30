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        Antalya'da denizi kirleten 35 gemiye ceza kesildi

        Antalya'da son 6 ayda deniz kirliliğine neden oldukları belirlenen 35 gemiye toplam 52 milyon 560 bin lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 12:36 Güncelleme: 30.01.2024 - 12:36
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        Antalya'da denizi kirleten 35 gemiye ceza kesildi
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        Antalya'da son 6 ayda deniz kirliliğine neden oldukları belirlenen 35 gemiye toplam 52 milyon 560 bin lira ceza uygulandı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya Körfezi'nde gemilerin denizde neden olduğu kirliliğin önlenmesine yönelik "Elektronik Gemi Denetleme Sistemi" uygulaması kapsamında 22 noktada termal ve gece görüşlü kameralar kuruldu.

        Sistemin merkezindeki ekranları sürekli kontrol eden ekipler, gemilerden kaynaklı kirliliğin tespitinde anında bölgeye sürat botlarıyla görevli personel sevk ediyor. Atığını boşalttığı belirlenen gemilere ceza uygulanıyor.

        Bu kapsamda son 6 ayda deniz kirliliğine neden olduğu tespit edilen 35 gemiye toplam 52 milyon 560 bin lira ceza kesildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya Büyükşehir Belediyesi Deniz Kıyı Yönetimi Şube Müdürü Mustafa Yıldırım, Türkiye'de ilk olan elektronik gemi denetleme sistemi ile Antalya'nın denizlerini kirliliğe karşı koruduklarını belirtti.

        Deniz sahasının gece gündüz yüksek çözünürlüklü kameralar ile anlık takip edildiğini bildiren Yıldırım, sintine boşalttığı tespit edilen gemilere anında müdahale ettiklerini anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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