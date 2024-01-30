Serik'te evin balkonunda çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Serik ilçesinde bir evin balkonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kökez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki 4 katlı binanın 1. katındaki dairenin balkonunda, kanepeye soba kovasından sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı.

Alevleri gören mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

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