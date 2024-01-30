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        2024 Balkan Open Golf Turnuvası sona erdi

        Antalya'da bu yıl altıncısı düzenlenen 2024 Balkan Open Golf Turnuvası'nda erkeklerde Tihomir Parlov, kadınlarda ise İrina Nesterova şampiyon oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 11:55 Güncelleme: 30.01.2024 - 12:22
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        2024 Balkan Open Golf Turnuvası sona erdi
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        Antalya'da bu yıl altıncısı düzenlenen 2024 Balkan Open Golf Turnuvası'nda erkeklerde Tihomir Parlov, kadınlarda ise İrina Nesterova şampiyon oldu.

        Golf-Mad tarafından Belek Turizm Merkezi'ndeki Cullinan Links Golf Kulübü'nde gerçekleştirilen turnuvada 12 ülkeden 21'i kadın 65 sporcu mücadele etti.

        Turnuva sonunda erkeklerde Bosna Hersek'ten Tihomir Parlov birinci, Önder Akkayalı, ikinci, Bosna Hersekli Tarık Mujanoviç de üçüncü oldu.

        Kadınlarda ise Rusya'dan İrina Nesterova birinciliği elde ederken, Alman Anika Menzel ikinci, Aylin Gülmen ise üçüncü sırada yer aldı.

        Turnuvada birinci olanlar 2025 Balkan Open Golf Turnuvası'na ücretsiz katılmaya hak kazandı.

        Üç gün süren turnuva sonunda dereceye girenlere kupaları Golf-Mad Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Kara tarafından verildi.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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