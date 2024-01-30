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        Serik'te midibüsle çarpışan kamyonetteki domatesler yola saçıldı

        Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonet ile midibüsün çarpıştığı kazada kamyonette yüklü domatesler yola saçıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 10:59 Güncelleme: 30.01.2024 - 11:03
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        Serik'te midibüsle çarpışan kamyonetteki domatesler yola saçıldı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonet ile midibüsün çarpıştığı kazada kamyonette yüklü domatesler yola saçıldı.

        Belek Mahallesi Turizm Caddesi'nde domates yüklü kamyonet ile toplu taşıma aracı midibüs çarpıştı.

        Kazada kamyonette yüklü domatesler yola saçıldı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.

        Kamyonet sürücüsünün serasından topladığı domatesleri hale satmak için götürürken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

        Belediye ekipleri yola saçılan domatesleri temizledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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