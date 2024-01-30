Antalya'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Antalya'nın Aksu ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yurtpınar Mahallesi Kurşunlu Caddesi'nde, Mehmet A. yönetimindeki 07 AAT 197 plakalı otomobil ile Rıza K. idaresindeki 07 YU 682 plakalı kamyonet çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Kazada, kamyonet sürücüsü Rıza K'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet A. ve beraberindeki Emine A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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