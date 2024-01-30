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        Antalya'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

        Antalya'nın Aksu ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 00:11 Güncelleme: 30.01.2024 - 00:11
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        Antalya'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
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        Antalya'nın Aksu ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Yurtpınar Mahallesi Kurşunlu Caddesi'nde, Mehmet A. yönetimindeki 07 AAT 197 plakalı otomobil ile Rıza K. idaresindeki 07 YU 682 plakalı kamyonet çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

        Kazada, kamyonet sürücüsü Rıza K'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet A. ve beraberindeki Emine A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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