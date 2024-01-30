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        Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tütüncü, gençlerle buluştu

        Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, gençlerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 14:15 Güncelleme: 30.01.2024 - 14:15
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        Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tütüncü, gençlerle buluştu
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        Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, gençlerle bir araya geldi.

        İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Konyaaltı'ndaki bir kafe de gençlerle buluşan Tütüncü, "Gençlerin abisi Hakan Tütüncü" sloganları altında yaptığı konuşmada, gençlerle şehri konuşmak, geleceği konuşmak ve onların sevgilerini paylaşmanın kendilerine çok büyük bir enerji verdiğini belirtti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasette gençlere tanıdığı ayrıcalığın en büyük örneğinin şahsı olduğunu belirten Tütüncü, 21 yaşında girdiği siyasette 24 yaşında AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanlığına, 29 yaşındayken de Kepez Belediye Başkanlığına seçildiğini anlattı.

        Şansın her zaman hazırlıklı olanlardan yana olduğunu vurgulayan Tütüncü, "Bu güzel şehri yönetmeyi henüz 7. sınıf öğrencisiyken kafama koymuştum. Bu güzel şehre yenilikler getirmeyi güzelliler getirmeyi o yıllarda zihnime yazmıştım. Belediye başkanlığı döneminde bana çok faydası olacağını düşünerek de Hukuk Fakültesi okudum." ifadelerini kullandı.

        Tütüncü, konuşmasının ardından gençlerden gelen soruları cevapladı.

        Gençlerin siyasetteki yeriyle ilgili soru üzerine Tütüncü, gençlerin siyaset konuşması, gençlerin şehrin geleceğiyle ilgili hayallere sahip olması ve bunları da hayata geçirecekleri karar alma mekanizmalarının içinde yer almaları gerektiğini vurgulayarak, "Gençlerin siyasetin içinde yer alması gerektiği hususunu en iyi takdir eden parti AK Parti'dir. Gençlere siyasette inanılmaz fırsatlar veren liderde şüphesiz ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır." diye konuştu.

        Tütüncü, "Belediyecilik için amaçlarınız nelerdir?” sorusu üzerine şunları kaydetti:

        "Belediyeler hayatın her aşamasında yer alan kurumlardır. Belediyelerin hem yasal hem de vicdani sorumlulukları vardır. İnsan hayatına temas eden her konuda belediyeler görev yaparlar. Belediyeler şehirlere bir vizyon biçerler, bir gelecek işaret ederler. İnsanların mutlu olduğu bir şehri meydana getirmek modern dünyada belediyelerin görevidir. Belediyecilik insan hayatını kolaylaştırmaktır. Belediyelerin görevi sadece asfalt yapmak, park bahçe yapmak, tapu, su, kanalizasyon gibi kanunla zorunlu belediye hizmetlerinin yanı sıra belediyeler yeri geldiğinde bir gelecek inşasına çalışır. Yeri gelir şehirdeki insanların ekonomilerini güçlendirmek için adımlar atarlar. Tarımı güçlendirmek için, esnafın daha mutlu olduğu bir ortamı meydana getirmek için, yatırımcıların daha çok iş yaptığı ortamları oluşturmak, istihdama doğrudan katkılar sağlamak, eğitimde çok kıymetli projeleri hayata geçirmek gibi amaçları olmalı, hedefleri olmalıdır. Belediyelerin ikinci amaçlarının da Antalya'yı dünya sahnesine bütün potansiyelleri ile en güzel şekilde değerlendirerek güçlü bir şekilde çıkarmak olmalıdır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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