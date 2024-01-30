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        Antalya'nın Kaş ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

        Antalya'nın Kaş ilçesindeki yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 15:29 Güncelleme: 30.01.2024 - 15:29
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        Antalya'nın Kaş ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
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        Antalya'nın Kaş ilçesindeki yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

        İlçenin yüksek kesimindeki Gömbe ve Sütleğen mahallelerinde yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar oldu.

        Kaş Belediyesi ekipleri, karın etkili olduğu yollarda tuzlama çalışması yaptı.

        Ekiplerin kar kalınlığının 12 santimetreye ulaştığı bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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