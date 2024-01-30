Antalya'nın Kaş ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Antalya'nın Kaş ilçesindeki yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

İlçenin yüksek kesimindeki Gömbe ve Sütleğen mahallelerinde yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar oldu.

Kaş Belediyesi ekipleri, karın etkili olduğu yollarda tuzlama çalışması yaptı.

Ekiplerin kar kalınlığının 12 santimetreye ulaştığı bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

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