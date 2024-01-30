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        2024 Balkan Open Golf Turnuvası sona erdi

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen 2024 Balkan Open Golf Turnuvası'nda erkeklerde Tihomir Parlov, kadınlarda İrina Nesterova şampiyon oldu.  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 13:08 Güncelleme: 30.01.2024 - 13:10
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        2024 Balkan Open Golf Turnuvası sona erdi
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        ANTALYA'nın Serik ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen 2024 Balkan Open Golf Turnuvası'nda erkeklerde Tihomir Parlov, kadınlarda İrina Nesterova şampiyon oldu.  

        Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştirilen turnuvada 12 ülkeden 21'i kadın 65 sporcu mücadele etti. Turnuvada erkeklerde Bosna Hersek'ten Tihomir Parlov birinciliği, Önder Akkayalı ikinciliği, Tarık Mujanoviç üçüncülüğü elde etti. Kadınlarda ise Rus İrina Nesterova birinci, Anika Menzel ikinci, Aylin Gülmen ise üçüncü oldu. Turnuva birincileri 2025 Balkan Open Golf Turnuvası'na ücretsiz katılmaya hak kazandı.

        3 gün süren turnuva sonunda yapılan törende dereceye girenlere kupaları Golf-Mad Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Kara tarafından verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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