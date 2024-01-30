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        Antalya'da çeşitli suçlardan aranan bir kişi yakalandı

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çeşitli suçlardan aranan bir kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 17:44 Güncelleme: 30.01.2024 - 17:44
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        Antalya'da çeşitli suçlardan aranan bir kişi yakalandı
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çeşitli suçlardan aranan bir kişi yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla çeşitli noktalarda denetimler gerçekleştirdi.

        Eski Lara Caddesi'nde yapılan uygulama sırasında çakarlı bir aracın durdurulup kimlik kontrolü yapılması üzerine, sahte kurum kimliği ibraz eden sürücü E.K. gözaltına alındı.

        Detaylı incelemesinde kimlik tespiti yapılan E.K'nin 15 farklı dosyadan 18 yıl 7 ay hapis cezası ve 445 bin lira kesilmiş para cezasıyla arandığı tespit edildi.

        Ayrıca, zanlının üzerinde ve araçta yapılan aramada, kendi adına düzenlenmiş 3 sahte basın kartı ile bir telsiz ele geçirildi.

        Şüpheli E.K. hakkında "Kamu Kurumuna Ait Sahte Kimlik, Yalan Beyanda Bulunma, Sahte Basın Kartı, Çakarlı Araç Kullanma" suçlarından adli tahkikat başlatıldı. Trafik birimlerince aracı otoparka çekilen E.K'ye idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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