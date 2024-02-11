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        6 Şubat depremlerini yaşayan 6 ilin nüfusu 307 bin 814 azaldı

        TÜRKİYE'yiderinden sarsan 6 Şubat depremlerinin yaşandığı 11 ilden Hatay'ın nüfusu 141 bin 403, Kahramanmaraş'ın 60 bin 818, Osmaniye'nin 1739, Adıyaman 30 bin 191, Adana'nın 3 bin 808, Malatya'nın 69 bin 855 kişi azaldı. 6 ilin nüfusu, geçen 1 yılda 307 bin 814 geriledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 10:08 Güncelleme: 11.02.2024 - 10:10
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        6 Şubat depremlerini yaşayan 6 ilin nüfusu 307 bin 814 azaldı
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        TÜRKİYE'yiderinden sarsan 6 Şubat depremlerinin yaşandığı 11 ilden Hatay'ın nüfusu 141 bin 403, Kahramanmaraş'ın 60 bin 818, Osmaniye'nin 1739, Adıyaman 30 bin 191, Adana'nın 3 bin 808, Malatya'nın 69 bin 855 kişi azaldı. 6 ilin nüfusu, geçen 1 yılda 307 bin 814 geriledi.

        6 Şubat 2023'te saat 04.17'de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde ikinci deprem yaşandı. Depremlerin üzerinden 1 yıl geçti. 11 ilde milyonlarca kişiyi etkileyen depremlerde, merkez üs olan Kahramanmaraş dışında Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'da 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı. Depremde 38 bin 901 bina yıkıldı, 200 bin 250 bina ağır hasar aldı. 'Asrın felaketi' olarak anılan depremler sonrası 691 bin afetzede, konteyner kentte kalmaya başladı.

        NÜFUS ARTIŞ HIZI NEGATİF TARAFTA KALDI

        Türkiye İstatistik Kurumu'nun Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları verilerine göre, depremden etkilenen 6 ilde nüfus azaldı. Depremden yoğun etkilenen illerin nüfus artış hızı, negatif tarafta kaldı. 2023'te Adana'da nüfus artış hızı binde -1,7, Adıyaman'ın -48,7, Hatay'ın binde -87,6, Malatya'nın binde -89,9, Kahramanmaraş'ın binde -53, Osmaniye'de binde 3 oldu. Diyarbakır'ın nüfus artış hızı 2022'de binde 7,5'ten 2023'te 7,3'e, Gaziantep'in nüfus artış hızı 2022'de binde 11'den 2023'te 4,7'ye düştü.

        HATAY, İLK SIRADA YER ALDI

        Ağır yıkımlara neden olan depremler sonrası on binlerce kişi de farklı illere taşınıp, yeni hayat kurmak zorunda kaldı. Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ın 2022'de 1 milyon 177 bin 436 olan nüfusu, 1 milyon 116 bin 618'e geriledi. Depremde en çok yıkımın yaşandığı illerden Hatay'ın 2022'deki 1 milyon 686 bin 43 nüfusu, 2023'te 1 milyon 544 bin 640 oldu. Osmaniye'nin nüfusu, 1 yılda 559 bin 405'ten 557 bin 666'ya düştü. Adıyaman'ın 2022'de 635 bin 169 olan nüfusu, 2023'te 604 bin 978'e geriledi. Adana'nın nüfusu, 2 milyon 274 bin 106'dan 2 milyon 270 bin 298'e düştü. 2022'de 812 bin 580 nüfuslu Malatya'da yaşayan sayısı, 2023'te 742 bin 725 oldu. Depremler sonrası 1 yılda nüfusu, en fazla azalan kent Hatay oldu. Hatay'ın nüfusu 141 bin 403, Kahramanmaraş'ın nüfusu 60 bin 818, Osmaniye'nin nüfusu 1739, Adıyaman'ın 30 bin 191, Adana'nın 3 bin 808, Malatya'nın 69 bin 855 azaldı. Depremlerden sonra 6 kentte yaşayan sayısı, toplam 307 bin 814 azaldı. Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Şanlıurfa ile Kilis'te nüfus arttı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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