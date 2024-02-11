Antalya'da inşaatın 6. katından düşen işçi öldü

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Hasyurt Mahallesi'nde yapımı süren bir apartmanın inşaatında çalışan 19 yaşındaki Yusuf Sami Şahin, temizlik için çıktığı binanın 6. katından 4,5 metrelik ucunda kanca bulunan demir parçasını aşağı atarken dengesini kaybederek zemine düştü.

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