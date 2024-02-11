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        Antalya'da inşaatın 6. katından düşen işçi öldü

        Antalya'nın Finike ilçesinde inşaatın 6. katından düşen işçi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 00:16 Güncelleme: 11.02.2024 - 00:40
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        Antalya'da inşaatın 6. katından düşen işçi öldü
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        Antalya'nın Finike ilçesinde inşaatın 6. katından düşen işçi yaşamını yitirdi.

        Hasyurt Mahallesi'nde yapımı süren bir apartmanın inşaatında çalışan 19 yaşındaki Yusuf Sami Şahin, temizlik için çıktığı binanın 6. katından 4,5 metrelik ucunda kanca bulunan demir parçasını aşağı atarken dengesini kaybederek zemine düştü.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Ağır yaralanan işçi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Şahin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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